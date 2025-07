Route Ome Joop’s Tour 2025 door De Liemers en de Achterhoek

Van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 juli vindt dit jaar de 75e editie plaats van Ome Joop’s Tour, het oudste evenement van Arnhem. 78 Jongens en meisjes stappen dit jaar op de fiets voor een week vol vriendschap, verrassingen en onvergetelijke herinneringen.

Het fietsavontuur voor kinderen en vrijwillgers begint zaterdag 19 juli.

Routeschema OJT 2025:

~ Zaterdag 19 juli: deelnemers verzamelen bij Sporthal Valkenhuizen

~ Zondag 20 juli: de officiele start van deze jubileumeditie in het Nederlands Openluchtmuseum met een ‘Rondje Nederland’ fietsen

~ Maandag 21 juli: fietsen naar en aansluitend een dag vol vertier op Watergoed in Valburg

~ Dinsdag 22 juli: verhuizing naar de overnachtingslocatie van DVC’26 in Didam en een bezoek aan recreatiepark De Veerstal

~ Woensdag 23 juli 2025: een dag in het teken van sport en spel bij Milton gym in Ulft

~ Donderdag 24 juli: een rit met de Veluwsche stoomtrein naar Beekbergen met een bezoek aan het Stoomtreinmuseum

~ Vrijdag 25 juli 2025: dagje uit naar sprookjespark de Efteling in Kaatsheuvel.

~ Zaterdag 26 juli 2025: dag in het teken van het boerenleven met een bezoek aan twee verschillende boerderijen, fiets versieren op Cleantech Park Arnhem en de onvergetelijke feestelijke ontvangst in de voormalige Koepelgevangenis in Arnhem.

Alle informatie over de route van dit jaar en eerdere edities staat op www.omejoopstour.nl.

Speciaal voor deze editie dook de organisatie in de archieven voor een prachtige compilatie in (bewegend) beeld over de rijke geschiedenis van 1950 tot en met heden.

