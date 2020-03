Ruimtekoers Festival verplaatst naar september

Door de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19, vindt Ruimtekoers Festival niet plaats in het geplande Pinksterweekend, van 29 mei tot en met 1 juni. Het streven is om in het weekend van 5 en 6 september het festival te organiseren en de stadsmakersprogramma’s vanaf juli tot en met het festival in september.

Arnhem Zuid

Ruimtekoers is een gratis toegankelijk kunst- en cultuur festival, sinds 2019 in Arnhem-Zuid. Het festivalhart zou tussen tussen 29 mei en 1 juni op het grasveld tussen de Shell en de Nijmeegseweg zijn . ‘Geniet van heerlijk eten en drinken, kunst, theater, muziek, talks, workshops en nog heel veel meer.’

Het kan wel! Dat is al sinds de eerste editie het uitgangspunt van Ruimtekoers Festival. Ruimtekoers is een stedelijk en cultureel onderzoek verpakt in een toegankelijk kunst- en cultuurfestival. Met makers, bewoners, publiek, overheden en ondernemers wordt de lege ruimte in de stad ingezet om samen nieuwe ideeën, dromen en richtingen te verkennen voor het samenleven in de stad. Dat doet Ruimtekoers midden in de samenleving. Waar mensen hun boodschappen doen, wonen en naar school gaan.

Samen nieuwe richtingen verkennen

Uit de nieuwsbrief van Ruimtekoers van 30 maart:

Juist in deze tijd willen we oproepen tot gezamenlijkheid. Om vanuit die verbinding, met elkaar, nieuwe richtingen te verkennen voor het samenleven in de toekomst en de stad.

Daarom knokken we hard met het team, de makers en onze partners om het festival in september te organiseren en ook om de cultuurparticipatie programma’s in juli en augustus in de wijken van Arnhem-Zuid van de grond te krijgen. Ondertussen blijven we onze kanalen inzetten om bijzondere, oprechte en positieve verhalen van Arnhemmers te delen met iedereen. Verhalen die opgetekend zijn door Arnhemmers. Want al die verhalen bieden het perspectief waarop we samen de toekomst vorm geven.

