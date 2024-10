Samantha Shannon bij Het Colofon

Deze week staat bij Het Colofon uiteraard in het teken van de jubileumactiviteiten in het kader van het tienjarig bestaan met volop activiteiten komend weekend (elders op deze website).

Voordat het zover is komt woensdagmiddag 16 oktober internationaal bestseller Samantha Shannon naar de boekhandel in Arnhem. Het Colofon is ieder jaar deelnemer aan de week van het Engelse boek dat georganiseerd wordt door van Van Ditmar Boeken boekenimport. Samantha Shannon is dit jaar de auteur van het boekenweekgeschenk en om dat te vieren zal zij op woensdag 16 oktober 14.30 uur een bezoekje brengen aan de winkel in de Bakkerstraat.

Boekverkoopster Natasja Buitink gaat met Samantha Shannon in gesprek en er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie op de website van Het Colofon.

