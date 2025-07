Samenwerking Fiets-Kenniscentrum, Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

De Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland en het Fiets-Kenniscentrum van de HAN hebben hun handtekening gezet onder de uitvoering van een uitvoeringsagenda ‘Inclusieve Fietsstimulering’. Deze agenda wordt tot en met eind augustus voorbereid met als insteek vanaf dat moment twee jaar aan die agenda te kunnen werken.

Nederland is bij uitstek Fietsland nummer 1, geen wonder dat rondom de fiets aspecten als mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid in het middelpunt van de belangstelling staan. Fietsen is belangrijk om onze steden groen en schoon te houden, de gezondheidsvoordelen van actieve mobiliteit zijn enorm. De initiatiefnemers zien tegelijkertijd dat bepaalde groepen achterblijven. Het samenwerkingsverband heeft de intentie deze groepen mensen te bereiken, voor een beter begrip van de mogelijke drempels die zij ervaren naar een gezonde en duurzame manier van verplaatsen.

Slim, Schoon, Sociaal

Een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot actieve vormen van mobiliteit is alleen te bereiken door multidisciplinair te experimenteren en te onderzoeken, en dat is precies wat het Fiets-Kenniscentrum van de HAN kan bieden. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft vrijwel ieder vakgebied dat raakt aan actieve mobiliteit in huis: van voertuigtechniek tot leefstijlcoaching, van social work tot civiele techniek. Samengevat: iedereen kan een steentje bijdragen aan Slim, Schoon en Sociaal gebruik van de openbare ruimte.

Ome Joop’s Tour

Het Fiets-Kenniscentrum was voordat de handtekeningen waren gezet al gestart met een aantal projecten voor Ome Joop’s Tour, waaronder een kennismakingsdag voor de deelnemers aan de ronde van dit jaar. Een feestelijke dag met leuke activiteiten waar de Tour-ploegen elkaar leerden kennen, de fietsvaardigheden werden bijgespijkerd en voorlichting plaatsvond over fietsveiligheid in het verkeer. Een tweede project dat in de steigers staat is de realisatie van fietsHUBs in de wijk, te beginnen in Presikhaaf.

Op de foto van links naar rechts: Carl Bieker (Provincie Gelderland), Cécile de Boer (HAN Centrale Staf), Heleen Kappen (Provincie Gelderland), Alexandra Kluitman (Gemeente Arnhem) en Hans Schreuder (Fiets Kenniscentrum)

