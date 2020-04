Schetsontwerp Blauwe Golven middels video gepresenteerd

Op 26 maart zou een inloopavond plaatsvinden over het schetsontwerp voor de Blauwe Golven en omgeving (gebied tussen Oude Kraan, binnenstad, Boterdijk en rivier). Vanwege het coronavirus kon deze avond niet doorgaan. Daarom zijn het schetsontwerp en de presentatie door de gemeente gefilmd.

Sleutelwerk naoorlogse kunst

De Blauwe Golven in Arnhem behoren sinds begin dit jaar tot de 100 belangrijkste kunstwerken in de openbare ruimte na de Tweede Wereldoorlog. Sleutelwerken zijn kunstwerken die artistiek, historisch, ruimtelijk of maatschappelijk van belang zijn of zijn geweest. Sleutelwerken zijn vertegenwoordigers van een tijdgeest; dat wil zeggen dat ze typerend zijn voor een bepaalde periode in de geschiedenis van kunst in de openbare ruimte.

De Blauwe Golven is een kunstwerk uit 1977 van Peter Struycken, gelijk aangelegd met de Nelson Mandelabrug en het Roermondplein. Begin 2017 bleken er plannen te zijn voor sloop van het kunstwerk, maar (o.a.!) de werkgroep Behoud Blauwe Golven joeg de discussie aan en een jaar geleden nam de Arnhemse gemeenteraad een motie aan met de titel Op naar een uitvoeringsplan Blauwe Golven.

Presentatie en ontwerp

Reageren

Lees hier het hele bericht van de Gemeente en download ook daar het schetsontwerp,

Tot en met 12 april kunt u een reactie geven op het schetsontwerp door een mail te sturen naar berlinda.berends@arnhem.nl.

Wegdromen

Nu de musea dicht zijn vanwege de coronacrisis, droomt redacteur Joke de Wolf in TROUW even lekker weg op De Blauwe Golven: ‘Alles beweegt rond en op het Roermondsplein in Arnhem, zelfs nu.‘

