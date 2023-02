Schoolontbijt van start: ‘Niet meer met honger naar school’ [video]

Vijf scholen in Arnhem-Oost gaan gezonde maaltijden serveren aan alle leerlingen. De Hugo de Grootschool is de eerste school waar het ontbijt gezamenlijk wordt genuttigd. Dit ontbijt moet ervoor zorgen dat elk kind gelijke kansen krijgt, om te beginnen bij de eerste maaltijd van de dag.

door Aniek Beekman

De komende drie jaar maakt de gemeente Arnhem budget vrij om verschillende scholen maaltijden aan te bieden. De Hugo de Grootschool, het Mozaïek, de Johannesschool, de Paulusschool en het Olympuscollege kunnen de komende jaren door dit geld hun leerlingen een gezonde maaltijd geven. “In deze buurt zijn er helaas kinderen die ‘s ochtends niet ontbijten, op deze manier willen we graag dezelfde start van de dag aan kinderen kunnen geven”, laat wethouder Nermina Kundić weten.

Drie jaar geleden had de Hugo de Grootschool al het idee om naar een inclusieve schooldag toe te werken. “Nu is het samengekomen met de ideeën van de gemeente en kunnen we starten vandaag”, laat Miranda Henkes de directeur van de school weten.

‘Overleven op straat’

Daarnaast zijn er elf scholen die ook een ‘Rijke Schooldag’ hebben, zij breiden hun gewone lesdag uit met een extra programma. De kinderen kunnen, nadat de bel is gegaan, op school blijven om sport-, kunst- en cultuuractiviteiten te volgen. Voor 2023 is er 600.000 euro aan subsidie toegezegd door het Rijk voor de gemeente Arnhem. De gemeente heeft zelf nog 500.000 euro vrijgemaakt voor de komende drie jaar. “Bijna tweehonderd kinderen blijven tot kwart voor vijf op school”, veel kinderen zijn volgens Henkes enthousiast over de ‘Rijke Schooldag’. “Het is toch een beetje overleven op straat en nu kunnen ze in rust en regelmaat hun middag doorbrengen.”

Verslaggever Aniek Beekman was maandagochtend aanwezig bij het eerste gezamenlijke schoolontbijt:





