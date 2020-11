Sinterklaas ontvangt eerste exemplaar jubileumboek over Ome Joop’s Tour

Het begon allemaal direct na de Tweede Wereldoorlog. Arnhem lag in puin, kinderen vermaakten zich op straat en deden daar de naam “straatjeugd” eer aan. Krantenverkoper Joop Legerstee besloot in 1950 dat het zo niet langer kon. Samen met politieagent Arie van Veldhoven organiseerde hij activiteiten voor de jeugd. Ome Joop’s Tour was geboren.

In een jubileumboek wordt nu teruggekeken op de roemrijke geschiedenis van Ome Joop’s Tour. Na een stille intocht in de nacht heeft Sinterklaas deze week het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Het boek bevat tientallen interviews met (oud-) deelnemers & vrijwilligers, sponsoren en politiemensen. Vanaf maandagavond 16 november online te koop via omejoopstour.nl.

Al 70 jaar saamhorigheid

Marcel Legerstee, voorzitter van Ome Joop’s Tour: “Als Arnhemmer onder de Arnhemmers kost het mij weinig moeite mijn liefde voor onze stad in woorden uit te drukken. Als mensenmens bereik ik mensen en breng ze bij elkaar. Vooral jongeren die het verdienen op een ontspannen manier met leeftijdsgenootjes lol te maken en even los te komen van hun dagelijkse leven. En daar draait het al 70 jaar om bij Ome Joop’s Tour. Naast samen fietsen leren de kinderen wat saamhorigheid is en wat belangrijke normen en waarden zijn. Respect voor elkaar en voor ouderen staat daarbij centraal.”

Trots op Ome Joop’s Tour

Uitgever Laurens van Aggelen over het boek: “Toen Ome Joop’s Tour in 1950 voor het eerst het licht zag was er, zoals ik beschrijf in het eerste hoofdstuk van dit boek, aan veel eerste levensbehoeften gebrek. Zeker aan een vakantie om even te kunnen ontsnappen aan de harde dagelijkse werkelijkheid. Alle reden waarom Arnhem ook trots mag zijn op het bestaan van Ome Joop’s Tour. Nu al 70 jaar.

Verkoop

Het jubileumboek ’70 jaar Ome Joop’s Tour’ kan vanaf maandagavond 16 november gekocht worden via www.omejoopstour.nl. Het boek kost € 23,95. Alle inkomsten komen ten goede aan de Stichting en worden gebruikt voor de organisatie van de 10-daagse fietstocht.

De Arnhemse Stichting Ome Joop’s Tour organiseert jaarlijks een 10-daagse fietstour door Nederland voor kinderen in de leeftijd 9 tot en met 12 jaar. Deze kinderen hebben zelf weinig of geen vakantiemogelijkheden. Even weg uit de dagelijkse beslommering, samen met leeftijdgenootjes respectvol genieten en lekker vakantie vieren. Met besef van normen en waarden. Onmisbaar in de huidige maatschappij en voor hun toekomst. Ome Joop’s Tour: sinds 1950 een belevenis uit Arnhem.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties