Stadskracht Arnhem, een levendig kennisplatform

StadskrachtArnhem.nl is een online kennisplatform, dat ondersteuning en inspiratie biedt voor Arnhemse bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties die Arnhem mooier, leefbaarder, socialer of veiliger willen maken. Het vernieuwde platform is vanaf vandaag online.

Wat vind je op StadskrachtArnhem.nl?

Op het kennisplatform is handige informatie te vinden voor Arnhemmers die een bewonersinitiatief starten of een vrijwilligersorganisatie runnen. De artikelen snijden allerlei verschillende thema’s aan waar Arnhemmers met een initiatief tegenaan kunnen lopen, bijvoorbeeld: ‘Hoe richt je een stichting op?’, ‘Bij welke fondsen kan ik financiering krijgen?’ of ‘Hoe maak je een projectplan?’

Naast praktische informatie zijn er veel inspiratieartikelen te vinden die contant aangevuld worden. ‘Want als mooie ideeën niet gevoed worden, gaat het enthousiasme al snel verloren en worden ze al in de kiem gesmoord’, aldus de initiatiefnemers Praktische Zaken, Ideeënmakelaars en Adviesbrigade.

Voor èn door Arnhemmers

Aan de hand van ervaringsverhalen van Arnhemse bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties, krijgt de lezer handige tips en wordt deze verder op weg geholpen. Het platform zet in op kruisbestuiving en wil een levendig klimaat aanmoedigen én behouden. ‘Hier kunnen Arnhemmers elkaars deskundigheid delen, kunnen agenda’s op elkaar worden afgestemd, en hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden.’

Als de bezoeker van het platform er met de gevonden informatie zelf niet uitkomt, kan deze contact opnemen per mail of telefoon. Zo wordt er een koppeling gemaakt met de juiste persoon die hen verder kan helpen. De werkwijze is laagdrempelig.

Alle informatie voor Arnhemse bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties op één plek

De gezichten achter het platform (Praktische zaken, Ideeënmakelaars Arnhem en de Adviesbrigade) voorzien met deze website in een behoefte om de informatie, die nu versplinterd op diverse sites staat, te bundelen. Sonja Meijer, Ideeënmakelaar en deelnemer van de werkgroep van de website: ‘Het is een handige website die toegankelijk is voor iedereen. En dat is precies de bedoeling ervan. Niet iedereen weet de weg naar de verschillende websites met informatie te vinden. Maar naast StadskrachtArnhem.nl, helpen we nog steeds Arnhemmers ook offline verder met hun vraagstukken.’

Over het initiatief

De initiatiefnemers Praktische zaken, Ideeënmakelaars Arnhem en de Adviesbrigade, zijn allemaal organisaties die vrijwilligersorganisaties of bewonersinitiatieven vanuit hun eigen expertise ondersteunen. De hele maand november voeren zij campagne voor het platform. Er worden in deze maand veel berichten op de sociale media kanalen gepost, flyers verspreid en er hangt een grote banner op het gebouw van Volkshuisvesting. Maar ook daarna blijft het platform dynamisch: ‘We nodigen iedereen uit bij te dragen en suggesties te delen, zodat het platform breed gedragen wordt, en steeds meer mensen van dienst kan zijn, om Arnhem levendig en initiatiefrijker te maken en te houden.’

Bekijk StadskrachtArnhem.nl.

