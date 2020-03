Steeds meer Arnhemmers houden afstand, maar nog niet iedereen respecteert die regel

Anderhalve meter afstand = minder doden. Die boodschap werd er afgelopen dagen flink ingehamerd. Om de verspreiding van het coronavirus te stoppen is het noodzakelijk dat iedereen op straat, in de supermarkt en in de parken voldoende afstand van elkaar houdt.

Een grote meerderheid van de mensen volgt de aanwijzingen op. In Arnhem lijkt het beter te gaan dan in sommige andere steden. Op straat lopen mensen over het algemeen wijd uit elkaar. Wie dit weekend in een van de parken aan het wandelen was, ontdekte een nieuw soort hoffelijkheid waarbij passanten met een boog om elkaar heen lopen.

De gemeente Arnhem heeft bij Sonsbeek en diverse andere parken inmiddels lichtborden geplaatst om mensen eraan te herinneren dat voldoende afstand houden belangrijk is.

Ook veel winkels doen hun best om het zo eenvoudig mogelijk te maken voor hun klanten om afstand te houden. Slagerij Putman in de Steenstraat bijvoorbeeld, laat maximaal vijf klanten toe in de winkel. Overige klanten wordt gevraagd om buiten te wachten, met anderhalve meter afstand tussen elkaar.

Veel supermarkten hebben eveneens aanwijzingen geplaatst. Daarnaast wordt verzocht om contactloos te betalen en in de kassarij voldoende afstand te bewaren.

Ondanks de maatregelen en de ernst van de situatie lijkt nog niet iedereen ervan doordrongen te zijn dat afstand houden een van de belangrijkste wapens is om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

In Nijmegen was burgemeester Bruls het zondag beu: als waarschuwen niet helpt, dan moet er maar gehandhaafd worden. Op verschillende plekken werden bekeuringen uitgeschreven. Daarnaast dreigt Bruls een samenscholingsverbod af te kondigen voor gebieden waar te veel mensen bij elkaar komen zoals het Goffertpark.

Of dat soort maatregelen ook in Arnhem dreigen te worden genomen, moet nog blijken. Feit is wel dat ook de politie in Arnhem afgelopen weekend druk was met het waarschuwen van mensen die de voorzorgsmaatregelen aan hun laars lappen.

Burgemeester Marcouch: “Er waren dit weekend heel wat correcties nodig voor Arnhemmers die een levensgevaarlijk loopje namen met de voorgeschreven anderhalve meter afstand. Het gebeurde zelfs dat gezinnen zich moesten opsluiten in hun huis, als enige manier om zich te beschermen tegen groepen sporters, hangjongens en andere drukte.”

Marcouch roept inwoners van Arnhem nogmaals met klem op zich te houden aan de regels van het RIVM: “Houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona.”

Hieronder: Martijn Baudoin maakte zaterdagmiddag onderstaande impressie van een vrijwel lege winkelstraat.

Arjen Lubach egde het in zijn programma nog een keer uit voor mensen die het niet snappen:

