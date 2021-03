Mobiele stembus in museumtrolley 101

Op 17 maart kan er in één van de 74 stembureaus in Arnhem voor de Tweede Kamerverkiezingen en het Arnhemse afvalreferendum. Of bij het mobiele stembureau van Trolley 101. Deze klassieke trolleybus uit 1949 rijdt op 17 maart van 9:00 tot 19:00 uur door Arnhem en biedt op vier locaties de mogelijkheid te stemmen in de buitenlucht.

Met het inzetten van dit opvallende mobiele stembureau hoopt de gemeente Arnhem dat het stemmen voor meer mensen toegankelijk en bereikbaar is. Een stemhokje buiten is ook voor mindervaliden toegankelijk. Uiteraard kunt u bij Trolley 101 geheel veilig stemmen en gelden ook hier de coronamaatregelen.

Route mobiele stembus

Halte nummer Locatie Tijdstip 1. Winkelcentrum Presikhaaf 9:00 – 10:30 uur 2. Winkelcentrum Kronenburg 12:00 – 13:30 uur 3. Station Arnhem-Zuid, Schuytgraaf 15:00 – 16:30 uur 4. Willemsplein, Centrum 17:30 – 19:00 uur

Om te kunnen stemmen bij het mobiele stemlokaal heeft is net als bij het stemmen in een stembureau een stempas en identiteitsbewijs nodig.

Museumtrolleybus 101

Museumtrolleybus 101 van het voormalige Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem is de enige in Nederland rijvaardige en voor passagiersvervoer goedgekeurde museumtrolleybus. Hij is gebouwd in 1949 en wordt gestald in de busremise in Arnhem. Normaal is bus te huur bij bijzondere gelegenheden en rijdt op zondagen in augustus twee ritten voor het publiek.

