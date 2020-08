Steun de cultuur met Muzen en Sirenen

Door de coronacrisis heeft de culturele sector het zwaar. Vrijwel alle concerten zijn gecanceld en het culturele leven kwam vrijwel tot stilstand. De muzikanten van Phion zitten niet bij de pakken neer. Komende maanden treden zij in verschillende ensembles op in Bizar Bazar.

Doordat er vanwege het coronavirus niet meer wordt opgetreden, zijn veel muzikanten een groot deel van hun inkomen kwijt. De muzikanten van Phion, waarin Het Gelders Orkest is opgegaan, hebben daarom hun eigen concertorganisatie opgericht: Muzen en Sirenen.

Muzen en Sirenen organiseert vanaf eind deze maand in Bizar Bazar tien concerten met vier verschillende programma’s. De aftrap is op 27 augustus met de basgroep van Phion, Contrabasta. Verder zullen tot 15 oktober Het Gelders Ensemble, Quintet Camille Claudel en het Charms kwartet spelen.

Crowdfunding

De concerten zijn bedoeld om het leed voor de musici wat te verzachten. Om de concerten mogelijk te maken is een crowdfundingsactie opgestart. Want, aldus de initiatiefnemers: “Om dit te realiseren hebben we wel wat hulp nodig. Zonder uw hulp redden we het niet en zullen we de concerten moeten afzeggen.”

Wie doneert, kan kiezen uit verschillende opties. Mensen kunnen bijvoorbeeld ‘concertganger’ worden voor een bedrag van 75 euro. Een andere optie is om ‘kostganger’ te worden voor 150 euro. Voor dat bedrag kan niet alleen genoten worden van de muziek, maar ook van een diner in Bizar Bazar. Er kan ook gedoneerd worden zonder er iets voor terug te verlangen.

De inkomsten worden evenredig verdeeld onder alle musici verdeeld. Doneren kan bij Voordekunst.

Bizar Bazar

Dat de concerten gehouden worden in de voormalige Lutherse Kerk waar Bizar Bazar is gevestigd, is geen toeval.

“We willen buiten de gebruikelijke concertzalen optreden om op die manier een nieuw publiek aan te spreken”, aldus initiatiefneemster Marte Straatsma van Muzen en Sirenen. “Hoe kan dat nou beter dan eerst lekker eten, en daarna een concert te beluisteren. Bizar Bazar is een geweldige locatie.”

Het seizoen wordt geopend door Contrabasta, de basgroep van Phion. Zij spelen muziek van Brahms tot Ellington. Het Gelders ensemble bestaat uit twee violisten en een contrabassist. Zij nemen het publiek mee op een muzikale reis door de tijd met o.a. werken van Bach en Haydn.

Het Quintet Camille Claudel speelt “Death in Paradise” waarbij de thema’s liefde en de dood centraal staan. Er worden stukken gespeeld van Schubert, Mozart, Purcell, Barber en Respighi. Het quintet bestaat uit mezzosopraan Janneke Schaareman, beroemd van Opera Zuid (waar zij de rol van Carmen vertolkte) en een strijkkwartet.

Tenslotte zal het Charms kwartet hun succesvolle programma “Humor om te huilen” spelen. Hierin combineren zij muziek van Sjostakovitsj met Russische verhalen.Na het concert is er een Meet ’n Greet” borrel.

Het gehele programma, inclusief data, is te vinden op de site van Bizar Bazar. Hier kunnen ook kaartjes gekocht worden.

