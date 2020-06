Stoppen met diftar of niet? De gemeenteraad vergadert er alweer over

Moet de gemeente doorgaan met de invoering van diftar, of is het verstandiger om met de invoering van betalen per vuilniszak te stoppen? Daarover vergadert de gemeenteraad vanavond, woensdag 16 juni, in een debat dat door de oppositie is aangevraagd. Twee weken voor de geplande invoering van het systeem doen tegenstanders van diftar een ultieme poging om de invoering tegen te houden.

Door: Patrick Arink

Het is niet de eerste keer dat de gemeenteraad vergadert over diftar. Al sinds het besluit in 2017 genomen werd, ligt de invoering van diftar onder vuur. Anderhalve maand geleden nog werd een motie tegen diftar met 16 tegen 23 stemmen weggestemd. Desondanks doen de tegenstanders van diftar vanavond een laatste poging.

Diftar komt in de plaats van het huidige systeem, waarbij ieder huishouden in Arnhem een vast bedrag betaalt via de afvalstoffenheffing. Door over te stappen op een systeem waarbij betaald moet worden per vuilniszak, wordt afval scheiden beloond.

Diftar is een effectieve manier om de hoeveelheid restafval terug te brengen. In iedere gemeente waar diftar is ingevoerd, daalde de hoeveelheid restafval. Huishoudens en gemeenten zijn met diftar bovendien minder geld kwijt aan afval dan in het huidige systeem.

Diftar kent echter ook een groot nadeel. Het systeem leidt tot een grote toename van afvaldumpingen naast de containers. Het is vanwege de toename van afvaldumpingen dat tegenstanders oproepen om met het systeem te stoppen.

Geen afname

In Arnhem wordt diftar in fases ingevoerd. In oktober vorig jaar gingen alle afvalcontainers voor restafval op slot. Hoewel er nog niet betaald hoeft te worden per vuilniszak, zijn de containers sindsdien alleen te openen met een afvalpas.

De toename van het aantal afvaldumpingen was in verschillende wijken enorm. Volgens de gemeente Arnhem was die toename slechts tijdelijk. Wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) wees op statistieken uit andere gemeenten waar bleek dat de hoeveelheid afval naast de containers na verloop van tijd afnam tot aanvaardbare proporties.

Acht maanden nadat de containers op slot gingen, kan geconcludeerd worden dat dit in Arnhem niet het geval is. Hoewel de gemeente Arnhem de grootste ‘hotspots’ goed in beeld heeft, zijn er containers in Arnhem waar altijd afval omheen staat. Extra handhaving en andere manieren die de gemeente heeft ingezet om het probleem terug te dringen hebben evenmin veel effect.

Kleinere wangen

Een van de redenen dat het aantal afvaldumpingen niet omlaag gaat, is dat alle containerwangen afgelopen maanden verkleind zijn. In plaats van een reguliere vuilniszak van 60 liter, is de container nu alleen nog geschikt voor vuilniszakken van 30 liter. De verkleining heeft geleid tot een toename van afvaldumpingen van de klassieke 60 liter vuilniszak.

De verkleining van de containerwangen is er gekomen omdat een meerderheid van de gemeenteraad tegemoet wilde komen aan klachten van ouderen. Omdat ouderen minder fysieke kracht hebben, gooien zij vuilniszakken weg die minder vol zijn. Wanneer betaald moet worden per vuilniszak, zouden zij naar verhouding meer moeten betalen.

Behalve de ouderen die het betreft, lijken er maar weinig Arnhemmers te zijn die de verkleining van de containerwangen zien als een vooruitgang.

Er zijn mensen die denken dat de verkleining leidt tot meer inkomsten voor de gemeente Arnhem, omdat mensen vaker vuilnis moeten weggooien. Dat is echter niet het geval. Het geplande tarief van 1,60 euro per vuilniszak is bij de verkleining van de containerwangen gehalveerd naar 0,80 cent per vuilniszak.

Nog meer afvaldumpingen

Tegenstanders van diftar wijzen erop dat er alleen maar meer afvaldumpingen zullen plaatsvinden wanneer na 1 juli betaald moet worden per vuilniszak. Volgens de tegenstanders kan er daarom maar beter gestopt worden met de invoering.

Vanavond wordt door Arnhem Centraal, groot tegenstander van diftar, een petitie aangeboden aan burgemeester Marcouch die door meer dan 5.000 Arnhemmers is getekend.

“Arnhem centraal constateert dat er bij de inwoners nooit naar draagvlak is gezocht en dat inmiddels blijkt dat het draagvlak alleen maar verslechtert, naarmate het afvalsysteem complexer en beperkender wordt”, aldus de partij.

Ook voorstanders zijn niet doof voor de signalen die er vanuit de stad komen ten aanzien van diftar. Twee raadsleden van de PvdA liepen deze week een ochtend mee achter de vuilniswagen van Suez.

Fractievoorzitter Eric Greving: “Ondanks dat wij geloven in het systeem, zijn wij niet blind voor de zorgen in de stad. En dan met name de bijplaatsingen bij de ondergrondse containers. Naast gewoon hard werken hebben we de ervaringen gehoord van de vuilnismannen zelf. Was goed om dit zelf te ervaren en de ervaringen zullen wij weer meenemen.”

Of de ervaringen van de PvdA-raadsleden leidt tot een herziening over diftar valt te bezien. Het debat over diftar begint vanavond om 18.45 uur en is te volgen via de livestream:

https://arnhem.raadsinformatie.nl/live.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties