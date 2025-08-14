Terugkijken naar Ome Joop’s Tour 2025

Ver in de schaduw van alle aandacht voor het verdwijnen van Vitesse als profclub is ook de 75e editie van Ome Joop’s Tour alweer tot een einde gekomen. De 78 deelnemers zijn veilig thuisgekomen na de vele fietskilometers door De Liemers en de Achterhoek.

Een bijzondere jubileumeditie met de opening in het Nederlands Openluchtmuseum en activiteiten bij Watergoed in Valburg, Recreatiepark De Veerstal in Lathum, sport en fitness bij Milton’s Gym in Ulft, een rit met de Veluwsche stoomtrein, een dagje Efteling en de finish in de voormalige koepelgevangenis in Arnhem.

Het peloton heeft drie keer overnacht in Valkenhuizen, vier keer op De Nevelhorst van DVC’26 in Didam. RTV Mozaiek, de voormalige ziekenomroep van Zevenaar en omgeving, heeft voor de thuisblijvers een prachtige samenvatting gemaakt.

(De foto is van Karel Oerlemans, achterhoekfoto.nl, (veel) meer foto’s op Omejoopstour.nl)

