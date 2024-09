Theo Brink kreeg Arnhems Meisje

Op 14 sept. jl. werden in de gemeentelijke raadzaal de themaboekjes Religieus Erfgoed Arnhem en WOII-herinneringen Arnhem gepresenteerd. Auteur van de delen dertien en veertien in de Kunst en cultuurroute-reeks, is Theo Brink. In genoemde delen wordt getoond en uitgelegd hoe in Arnhem religie wordt en werd beleefd en hoe kunstenaars de Tweede Wereldoorlog in Arnhem fixeerden.

Door Kees Crone

Met ijzeren regelmaat verschenen de afgelopen vier jaar twaalf handzame, boekjes die de openbare kunst in verschillende Arnhemse wijken tot onderwerp hebben. Zo verschenen er o.a. delen over de Burgemeesterswijk, Alteveer en Malburgen. Elk deel, of die nu over St. Marten of Arnhem-West gaat, is tegelijkertijd wandel- en fietsroute. Een kleurenfoto geeft een beeld van een sculptuur, glas-in-lood-raam, schilderij, gebouw, herdenkingssteen, enzovoort, waarbij een verklarende tekst uitlegt geeft wat het object behelst, wie de maker is en wat er zoal nog meer vermeldenswaardig is.

Insula Dei

In de nu gepresenteerde delen over Arnhems religieus erfgoed en de kunstzinnige herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog houdt Brink vast aan dit stramien. Zo zijn meerdere glas-in-lood-ramen in de kapel Insula Dei van de Arnhemse kunstenaar Joop Janssen. De kapel zelf is uit 1956. Ook hier weer een wandel- en fietsroute met aandacht voor markante gebouwen.

Museum Arnhem

Het beeld ‘Warrior with Shield’ (1954) van Henry Moore was onderdeel van de Sonsbeek ‘55 tentoonstelling. De gemeente kocht het als verwijzing naar WOII en plaatste het – na vele omzwervingen – in de tuin van Museum Arnhem. Bij de ‘fietsinformatie’ wordt het rijksmonument Museum Arnhem aan de Utrechtseweg behandeld.

Kennismaken

Bijna alle Brinks lanceringen van de delen uit de Kunst- en cultuurroute gebeuren openbaar in een wijk- of buurtcentrum. Bij de presentatie van het deel over het Arnhemse Broek merkte een vrouw in het publiek op, dat zij recent naar Arnhem verhuisde. Brinks boekjes hadden haar de stad leren ontdekken. “Op deze wijze kennismaken met de stad is aangenamer en leerzamer dan via de summiere gegevens die ik via de gemeente kreeg.”

Arnhems Meisje

Aan het einde van de presentatie van de delen dertien en veertien verraste wethouder Bob Roelofs de aanwezigen met de uitreiking van een Arnhems Meisje aan Theo Brink. Dit beeldje wordt sinds 1980 toebedeeld aan Arnhemmers die op enigerlei wijze uitblinken in hun vrijwilligerswerk.

Zo organiseerde zijn broer Frans – samen met Theo Brink – o.a. exposities over Oud-Arnhem tijdens eerdere Openmonumentendagen en de Dag van de Arnhemse Geschiedenis. Theo Brink is voorts actief bij DrieGasthuizen alsook bij diverse activiteiten in het gemeentehuis. Wethouder Roelofs memoreerde ook het kloeke Nulboek Arnhem uit de Kunst van Theo Brink, dat in 2019 werd uitgegeven.

Service-informatie: alle delen van de Kunst en cultuurroute worden gratis verspreid in de betreffende wijk. De delen zijn bovendien voor niets af te halen bij bibliotheek Rozet, en boekhandels Hijman Ongerijmd en Colofon.

Deze wijkrouteboekjes van Stichting Kunst in de Publieke Ruimte worden in samenwerking met Rozet gerealiseerd (vormgeving) en gefinancierd.



