Tijdelijk aangepaste inzameling afval

We brengen met z’n allen nu noodgedwongen meer tijd thuis door. Het gewone huisvuil wordt meer en ook zorgt het opruimen van het huis of schuurtje voor meer grofvuil. Onze vuilnismannen gaan iedere dag de straat op om de containers vaker te legen en rijden hiervoor tijdelijk ook extra rondes. Om ervoor te zorgen dat de stad schoon blijf zijn er twee belangrijke wijzigingen met betrekking tot afval: tijdelijke aangepaste inzameling van papier en het gratis ophalen van grofvuil.

AANGEPASTE INZAMELING PAPIER ‘OVERDAG’

In verband met de Coronamaatregelen kunnen we oud papier en karton op dit moment niet ophalen met hulp van vrijwilligers van verenigingen. Er komt vanaf dinsdag 14 april tijdelijk een aangepaste route voor inzameling van oud papier en karton met minicontainers aan huis. Let op: uw minicontainer papier moet nu op de ophaaldag voor 7.30 uur aan straat worden gezet. De route voor de komende weken kunt u vinden op www.arnhem.nl/afval. Voor de binnenstad geldt de normale ophaalroute op woensdagavond.

Week 16

Dinsdag 14 april Rijkerswoerd

Woensdag 15 april De Laar West, Elden

Vrijdag 17 april Spijkerkwartier, Boulevard Heuvelink, Statenkwartier

Week 17

Maandag 20 april ’t Broek, Malburgen, ’t Duifje

Woensdag 22 april De Laar Oost

Vrijdag 24 april Alteveer, Cranvelt, Hazegrietje, Paasberg, Wellenstein, St. Marten

Zaterdag 25 april Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen, Sterappelgaard

Week 18

Dinsdag 28 april Elderveld

Woensdag 29 april Geitenkamp, Saksen-Weimar

Vrijdag 1 mei Presikhaaf, Elsweide

Week 19

Maandag 4 mei Molenbeke, Plattenburg, Angerenstein, Klarendal incl Velperweg, Vogelwijk

Woensdag 6 mei Heijenoord, Lombok, Burgemeesterswijk, Transvaal

Vrijdag 8 mei Schaarsbergen, Hoogkamp, Gulden bodem, Sterrenberg

Week 20

Maandag 11 mei Schuytgraaf

Dinsdag 12 mei Rijkerswoerd

Woensdag 13 mei De Laar West, Elden

Vrijdag 15 mei Spijkerkwartier, Boulevard Heuvelink, Statenkwartier

GRATIS GROFVUIL LATEN OPHALEN VANAF 20 APRIL

We brengen nu noodgedwongen meer tijd thuis door. Veel Arnhemmers ruimen hun huis of schuurtje op en dit zorg voor meer grofvuil. Dit afval is groot en zwaar en past niet in de ondergrondse container en dit mag er ook niet naast gezet worden. We gaan als extra service tijdelijk grofvuilroutes rijden. U kunt vanaf maandag 20 april tot en met 1 juli 2020 3x GRATIS uw grofvuil aan huis op laten halen.

Maak online een afspraak

Het enige dat u hoeft te doen is online een afspraak maken met Suez. Dit kan via de website inzamelwijzer.suez.nl (open deze website in Google Chrome). Kies bij ‘afvalbalie’ de keuze ‘afspraak maken grofvuil’. De kraakperswagen komt dan uw spullen voor de deur ophalen.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties