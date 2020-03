Situatie Arnhemse winkeliers te zien in NOS journaal

ARNHEM – Het NOS journaal besteedt vanavond, donderdag 26 maart, aandacht aan de problematische situatie waarin veel winkeliers zich bevinden als gevolg van het coronavirus.

Het NOS journaal reisde af naar Arnhem om de situatie in beeld te brengen. In het journaals wordt Veronique Gallé geïnterviewd. Zij is voorzitter van City Centrum Arnhem.

De Arnhemse ondernemer vertelt in het interview hoe groot de impact van de Coronacrisis is voor winkeliers. Zij maakt duidelijk dat de problemen verder gaan dan alleen de winkeliers.

Ook de leverancier van bijvoorbeeld tassen merkt dat de verkoop enorm terug loopt. Veronque Gallé vertelt in het journaal dat ook haar coupeur last van de gevolgen van de coronacrisis nu er minder tot geen winkelend publiek meer is.

Verder vertelt Veronique dat het goed is om ook nu te blijven ondernemen. Zij benoemt hierbij het initiatief van Platform Binnenstad Arnhem om gratis bestellingen aan huis te laten bezorgen met behulp van de Groene Rijders.

Hoewel mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, zijn redelijk wat winkels in de Arnhemse binnenstad geopend. Wel gelden er in verband met de sterke terugloop van het aantal mensen in de binnenstad aangepaste openingstijden.

Lang niet alle winkels in de binnenstad zijn open, maar de winkels die open zijn hanteren de volgende openingstijden:

Maandag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

