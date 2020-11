Troost en inspiratie dankzij etalageroute Modekwartier

Urenlang winkelen voor de feestdagen met een tussenstop voor een kop koffie met taart? Dat zit er dit jaar niet in. Toch willen de ondernemers uit het Modekwartier wat sfeer brengen in deze donkere tijden. Via een etalageroute bieden de ondernemers troost en inspiratie.

“We trekken alles uit de kast om bezoekers in december te trakteren op overweldigende, feestelijke etalages”, meldt ondernemersorganisatie DOCKS. “Om te inspireren, maar ook om wat extra troost en vreugde te brengen in deze vreemde winterperiode.”

In het Modekwartier vind je veel bijzondere producten, vaak handgemaakt.

“Je kunt er ook gezellig, rustig én veilig winkelen, omdat de wijk in de luwte van de binnenstad ligt”, aldus DOCKS.

Dankzij de bijzondere decemberetalages is het Modekwartier zelfs na sluitingstijd van de winkels de moeite van een bezoek waard. Winkelen kan tenslotte ook gewoon vanuit de luie stoel. Het merendeel van de ondernemers heeft een eigen webwinkel.

Omhoog via de Klarendalseweg

De etalageroute gaat van start bij het Rembrandttheater, waar het Modekwartier goed vertegenwoordigd is in de etalage-expositie van diverse kunstenaars en creatieve ondernemers uit Arnhem. Vanuit daar loop je via de Hommelstraat of de Spoortstraat via de Hommelpoort naar de Sonsbeeksingel en omhoog naar de Klarendalseweg.

De hele maand december zijn alle winkels in het Modekwartier tenminste geopend van donderdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Uiteraard houden de ondernemers rekening met de Corona maatregelen.

Het Modekwartier in Klarendal is een unieke wijk in Arnhem. De ondernemers ontwerpen en verkopen hoogwaardige producten waaraan ze met liefde voor hun vak werken in hun atelier en winkel. De cafés en restaurants in het Modekwartier behoren tot de hotspots van Arnhem en omstreken. Veel horeca heeft momenteel een afhaaloptie, dus zelfs een lekker warm drankje tijdens het bezichtigen van de etalages behoort tot de mogelijkheden.

Op de Facebookpagina van het Modekwartier is meer informatie te vinden over de etalageroute.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties