Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Om ondernemers in Arnhem te helpen tijdens de corona-crisis, is besloten om alle ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor de gemeentelijke heffingen. De maatregel geldt ook voor ondernemers in Rheden en Renkum.

De drie gemeenten hopen hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de Kunst en Cultuur en Stichtingen en Verenigingen.

De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aangevraagd zijn de onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Wethouder Jan van Dellen van Economische Zaken: “Vele ondernemers hebben het zwaar door de impact van het corona-virus. Ik heb vele persoonlijke verhalen gehoord. We leven in een bizarre tijd.”

Ondernemers die uitstel van betaling willen aanvragen, moeten nog eventjes wachten. Uitstel van betaling aanvragen is vanaf volgende week mogelijk via de website van de gemeente.

De gemeenten Renkum, Rheden en Arnhem zijn komende tijd bezig met het op orde brengen van de interne processen en systemen binnen de gemeenten. Zodra dat is geregeld zal er op de websites van de gemeenten een webformulier beschikbaar komen.

Het uitstel geldt zowel voor ondernemers die zelf op afgesproken data de belastingaanslag betalen als voor ondernemers die via automatische incasso betalen. Voor deze laatste groep geldt dat zodra het uitstel is verleend de automatische incasso vanzelf wordt stopgezet. Ondernemers hoeven daarvoor geen aparte actie te ondernemen.

Als het uitstel is verleend krijgen ondernemers in de loop van 2020 de gelegenheid om het nog te betalen bedrag in vier termijn terug te betalen. De exacte termijnen worden na toekenning van het uitstel bekend gemaakt.

Arnhem, Rheden en Renkum zijn niet de eerste gemeenten in Nederland die uitstel van betaling voor ondernemers mogelijk maken. Eerder deze week voerde Deventer bijvoorbeeld dezelfde maatregel in.

