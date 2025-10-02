VDZ viert start jubileumseizoen: op weg naar 100 jaar voetbal

Voetbalvereniging VDZ bestaat in 2026 honderd jaar. Een bijzondere mijlpaal die de club groots viert met een uitgebreid jubileumprogramma dat bekend zal worden gemaakt op de nieuwjaarsreceptie. Het honderdste seizoen is inmiddels officieel geopend op sportpark ’t Cranevelt, waar honderden leden en supporters samenkwamen voor een feestelijke aftrap.

De opening stond oorspronkelijk gepland met een spectaculaire landing van parachutisten, die de nieuwe jubileumvlag zouden meenemen. Door de harde wind moest dit onderdeel echter worden geschrapt. Jeugdleden namen de taak over en hesen de vlag alsnog op het hoofdveld, waarna voorzitter Bart Drewes en sportwethouder Bob Roelofs van de gemeente Arnhem het jubileumlogo onthulden.

Bij die gelegenheid presenteerde de club ook het jubileumshirt. Daarin zijn honderd V’s verwerkt, als symbool voor volharding, en een gouden kroontje. De komende twee seizoenen spelen zowel het eerste elftal als de vrouwen van VDZ VR1 in dit tenue, waarop twee Arnhemse goede doelen een plek hebben gekregen: het Rijnstate Vriendenfonds en de Stadsblokkenwerf. Dankzij hoofdsponsors Willemsen Makelaars, PLUS Alteveer en Rubberrol Arnhem kon dit initiatief worden gerealiseerd. Het vrouwenteam kreeg daarnaast steun van Autobedrijf Van den Brink en Voetbalshop om hun eigen jubileumshirt te tonen in een oefenduel tegen de vrouwen van De Graafschap.

Hoewel de parachutistenlanding moest worden afgeblazen, overheerste trots op het sportpark. De jubileumcommissie, onder leiding van oud-voorzitter Noud Hooyman, sprak van een geslaagde start van een feestelijk jaar waarin de rijke historie van VDZ centraal staat.

De club, inmiddels de grootste sportvereniging van Arnhem met ruim 1600 leden, ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het jubileumjaar kent een reeks activiteiten. Een eerste hoogtepunt is het ‘VDZ Golden Oldies Reünie Feest’, dat op zaterdag 18 oktober 2025 wordt gehouden en speciaal is bedoeld voor oudere en oud-leden. Aanmelden kan via www.vdz-arnhem.nl.

De grote climax volgt op 26 augustus 2026, wanneer VDZ exact honderd jaar bestaat. In dat laatste weekend van augustus wordt een groots feest georganiseerd.

