Veel steun voor Arnhemse ondernemers

ARNHEM – Terwijl het RIVM vandaag met hoopgevende berichten over de coronacrisis naar buiten kwam, is tegelijkertijd duidelijk dat het nog maanden kan duren voor we weer een normaal functionerende samenleving hebben. Vooral ondernemers worden daar zwaar door getroffen. Er wordt alles aan gedaan om ondernemers bij te staan tijdens de coronacrisis.

Vanuit de overheid zijn al verschillende maatregelen genomen om ondernemers bij te staan. Vandaag werd bekend dat ook de provincie Gelderland zijn steentje bijdraagt om ondernemers te helpen.

De provincie trekt vijf miljoen euro uit voor ondernemers die in de problemen komen. Het geldt wordt via de gemeenten verdeeld. Gemeenten kunnen op die manier lokale ondernemers en initiatieven ondersteunen.

Gedeputeerde Jan Markink laat aan de Gelderlander weten dat er de komende tijd misschien nog meer geld vrijkomt. De provincie wil komende tijd met gemeenten en het bedrijfsleven kijken of extra maatregelen noodzakelijk zijn.

“We doen wat we kunnen om er voor te zorgen dat de gemeenten zich nu kunnen concentreren op de bestrijding van het virus en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven te verzachten.”

Cadeaubonnen

De gemeente Arnhem steunt ondernemers onder meer door hen uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen te verlenen. Afgelopen maandag, op de eerste dag dat dit mogelijk was, hebben meer dan honderd ondernemers in Arnhem hiervan gebruik gemaakt.

Uitstel van betaling aanvragen is mogelijk via deze pagina. Ondernemers die vragen hebben, kunnen de gemeente Arnhem mailen via een mailadres dat speciaal in het leven is geroepen: ondernemen@arnhem.nl.

Ondertussen is ook de website cadeaubonarnhem.nl opgezet. Hier kunnen mensen cadeaubonnen kopen voor een groot aantal winkels in Arnhem die door de huidige maatregelen gesloten zijn.

Het gaat om ondernemers in de detailhandel, horeca en de culturele sector.

De initiatiefnemers laten weten dat zij zelf geen enkel commercieel belang hebben bij de site.

“Met de opzet van deze site willen wij ons steentje bijdragen om collega-ondernemers te steunen op een manier die ook bij ons creatieve vak past. Zo denken we ook graag vrijblijvend met je mee. We kunnen een cadeaukaart voor je ontwerpen en laten drukken, maar we kunnen ook strategisch met je meedenken over hoe je als ondernemer deze periode door moet komen.”

Bezorgdienst

Ondernemers in Arnhem zitten zelf in de tussentijd ook niet stil. Zo is er door winkeliers en horeca-zaken in de binnenstad een gratis bezorgdienst opgezet.

De bezorgservice loopt vooralsnog tot 6 april. Noch de ondernemer noch de klant betaalt bezorgkosten. Het Arnhemse bedrijf De Groene Rijders zorgt voor het transport per fiets.

De gratis bezorgservice geldt voor bezorging binnen de Arnhemse stadsgrenzen. De bezorgservice loopt vooralsnog tot 6 april.

De gemeente Arnhem en Platform Binnenstad Arnhem hopen hiermee de pijn een beetje te kunnen verzachten en de winkeliers en horecaondernemers te ondersteunen om hun klant toch te kunnen bedienen in deze barre tijd.

