Vera Bon tussen de boeken bij Het Colofon

Podium Het Colofon van boekhandel Het Colofon is terug. En hoe! Vrijdag 24 juni komt Vera Bon naar de boekwinkel voor een eenmalig optreden. Vera Bon, geboren in Deventer, heeft in 2018 haar opleiding muziektheater aan het Artez conversatorium in Arnhem afgerond. Met haar debuut live EP ‘Huilen’, opgenomen in Poppodium Het Burgerweeshuis, heeft zij direct naam gemaakt.

In 2020 verraste Vera Bon met een nieuwe sound en ruilde de piano in voor een synthesizer en in minimalistische arrangementen ging zij op zoek naar mee ruimte voor stem en tekst. Sinds 2021 werkt ze onder de vleugels van de Zwolse Theaters verder aan nieuwe muziek en teksten. Op zoek naar de raakvlakken tussen muziek en theater.

Vera Bon komt vrijdag 24 juni naar Het Colofon, Bakkerstraat 56. Zij begint haar optreden om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30. Kaarten in de voorverkoop kosten € 7,50 en kunnen online worden besteld: shop.ikbenaanwezig.nl/podiumhetcolofon. Een kaartje aan de deur kost € 9,-.

