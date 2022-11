Vertrouwenslijn Afpersing voor ondernemers Arnhem en omgeving

De Vertrouwenslijn Afpersing is een onafhankelijke hulplijn om ondernemers in Arnhem en omgeving van dienst te zijn wanneer zij mogelijk te maken krijgen met afpersing. Afpersing doet zich voor in verschillende uitingsvormen: fysiek, in toenemende mate digitaal, bijvoorbeeld gijzelsoftware. Een groot aantal ondernemers heeft geen goede economische vooruitzichten. Sinds 1 oktober jl. moeten zij uitgestelde Corona-steun terugbetalen. De energiecrisis, gestegen grondstofprijzen en loonkosten zorgen voor een weinig rooskleurig toekomstperspectief. De schaarste op de personeelsmarkt is een extra zorg voor een gezonde bedrijfsvoering.

Wat is afpersing?

Wanneer een ondernemer financieel kwetsbaar is, liggen afpersing, bedreiging en intimidatie op de loer. Afpersing leidt tot gevaarlijke situaties:

Agrariërs worden gedwongen hun loods beschikbaar te stellen aan drugscriminelen

Ondernemers worden gedwongen beschermingsgeld te betalen aan een motorclub

een fruitimporteur die jarenlang gebukt gaat onder bedreiging

pogingen tot afpersing na vondst van cocaïne van criminelen

cyberaanval op het digitale netwerk waardoor de hele bedrijfsvoering platligt.

Ondermijnende criminaliteit

Financiële kwetsbaarheid maakt ondernemers kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. De georganiseerde misdaad beschikt over veel financiële middelen en wil de noodlijdende ondernemer in financieel opzicht wel ondersteunen. De ervaring leert echter dat de ondernemer voor deze ‘hulp’ een dure prijs betaalt. Eenmaal in de greep van deze criminelen, is het moeilijk om afscheid van ze te nemen. ‘Je kunt maar een keer NEE zeggen.’ Afpersing is een verborgen delict met grote impact op de slachtoffers.

Ondernemers die zijn afgeperst zijn terughoudend om aangifte te doen. De meldings- en aangiftebereidheid is laag. Angst voor represailles, reputatieschade en gevoelens van schaamte zijn belangrijke redenen om geen aangifte te doen.

De Vertrouwenslijn Afpersing vervult in het doen van aangifte een belangrijke rol. De medewerkers kunnen een handelingsperspectief bieden. Volledig anoniem. De medewerkers kunnen de ondernemer eventueel desgewenst in contact brengen met politie en justitie, zodat zij zicht krijgen op het delict. De belangrijkste functie van de Vertrouwenslijn Afpersing is het slachtoffer goede ondersteuning bieden door middel van speciaal opgeleide personen.

Medewerkers

De huidige economische omstandigheden kunnen ook werknemers in financiele nood brengen, waardoor zij kwetsbaar worden voor ondermijnende criminaliteit. De Vertrouwenslijn Afpersing is voor medewerkers anoniem te bereiken. De Vertrouwenslijn Afpersing van NL Confidential is zeven dagen per week van 10.00 – 17.00 uur te bereiken op nummer 0800 2800 200.

Bron: VNO-NCW, MKB Nederland en NL Confidential. Deze publicatie is verzorgd door PVO Oost-Nederland, startpunt voor Publiek-Private Samenwerking in de provincies Gelderland en Overijssel.

