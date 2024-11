Vitesse Inside: En nu?

Er is veel aan de hand bij onze Arnhemse club Vitesse. Hoe zit het nu eigenlijk precies en, nog belangrijker, hoe gaan we verder?

ArnhemSports.nl-redacteuren Han Dreuning en Wim Ludeke gaan hierover in gesprek met

Edwin Reijntjes , algemeen directeur a.i. Vitesse

Edward Sturing, Vitesse-icoon

Vitesse-icoon Susanne Wichhart , voorzitter van de Supportersvereniging Vitesse

Jan Streuer , adviseur FC Twente.

Met hen praten we over hoe het nu werkelijk zit en vooral over: En Nu? Na het gesprek vertonen we een documentaire over de Engelse voetbalclub Bury FC, die ten onder ging door financieel wanbeleid, maar waar de fans ervoor zorgden dat de club weer nieuw leven kreeg ingeblazen.

En natuurlijk is er de mogelijkheid om vanuit de zaal vragen aan onze gasten te stellen. Met andere woorden: niet te missen voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt.

Kom naar hét tafelgesprek van het seizoen!

Praktische info:

🗓️ Donderdagavond 21 november | 20.00 – 22.00 uur

📍 Rembrandt Theater, Arnhem

🎫 Ticketverkoop (à 7,50) via: Sport en Film Festival – Dag 1 Tickets

Vitesse Inside is onderdeel van het Sport en Film Festival dat wordt georganiseerd door Sportbedrijf Arnhem.

