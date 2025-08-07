VITESSE – KNVB : 3-0

Vandaag is het kort geding van Vitesse tegen de KNVB over de intrekking van de proflicentie. Wat gaat de rechter besluiten, na ongetwijfeld een Mea Culpa en uitgebreid verweer van Vitesse? Wordt het een overwinning op punten voor Vitesse of een knock-out zege voor de KNVB?

De drie punten voor Vitesse op een rij:

(1) KNVB heeft onvoldoende oog voor de verbeteringen die Vitesse in korte tijd heeft doorgevoerd en verder gaat doorvoeren: (a) een nieuw toekomstplan met regionale sterkhouders/aandeelhouders, transparant en met heldere structuur, (b) sluitende begroting, (c) steun van grote groepen in de samenleving, (d) invullen van belangrijke licentie-eisen (bank, accountant, zeggenschap) en (e) bereidheid om z.s.m. aan alle ontbrekende licentie-eisen te voldoen.



Op dit moment ontbreekt de noodzaak en urgentie om zo’n onomkeerbare besluit – het intrekken van de proflicentie – te nemen. Er gaat niets mis als Vitesse zijn proflicentie, al is het voorlopig, terugkrijgt.

(2) De constatering van de Beroepscommissie ‘dat continuering van de licentie onder de gegeven omstandigheden de geloofwaardigheid van het licentiesysteem onaanvaardbaar zou aantasten’ is een aanname en wordt niet onderbouwd.

Daarnaast kan het in mindering brengen van tientallen punten – voor een professionele sportorganisatie als Vitesse – als een serieuze en geloofwaardige sanctie worden beschouwd. Het intrekken van de licentie kan in dit verband als een onredelijk zware sanctie worden gezien.

(3) Het maatschappelijk belang van Vitesse, voor de hele regio, is velen malen groter dan door de Beroepscommissie (en KNVB) in zijn besluit is meegewogen. Net als het belang van het 133 jaar oude Vitesse voor het Nederlands (betaald) voetbal.

Vitesse is véél meer dan een voetbalclub. Dat betekent dat alle betrokken partijen verder moeten kijken dan alleen het voetbalaspect ansich. Vitesse fungeert voor de regio Midden-Gelderland als: (a) sociaal bindmiddel voor tienduizenden mensen van allerlei achtergronden en culturen, (b) is een maatschappelijke betrokken organisatie die zich op vele manieren inzet voor kinderen, jongeren, kwetsbare doelgroepen en oorlogsveteranen, (c) is opleidingspartner van 65 amateurclubs met circa 40.000 leden, (d) is een economisch aanjager en bedrijvenplatform voor honderden ondernemers en MKB-bedrijven en (e) is ambassadeur van de stad Arnhem en de provincie Gelderlander, in binnen- en buitenland, met positieve spin-off voor toerisme en de lokale economie.

Alles overwegend heeft intrekking van de proflicentie, waardoor Vitesse verdwijnt uit het betaald voetbal, onevenredig ernstige consequenties. Rekening houdend met voorgaande punten, zijn er geen zwaarwegende argumenten om Vitesse geen extra tijd te geven om alsnog aan alle formele licentie-eisen te voldoen.

Tot zover. Wat de uitspraak van de rechter ook wordt, Vitesse blijft profclub óf keert ‘Keihert terug’.

Vitesse – KNVB 3-0 is een gastbijdrage van Sjors van Leeuwen. Ex-voorzitter VDZ Arnhem, beheerder op LinkedIn van de groep ‘VDZ Arnhem 1926 – Voetbal en ondernemen met meer plezier.” Dit artikel verscheen origineel van zijn hand in genoemde groep.

Reacties