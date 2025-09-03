Vitesse wint turbo-spoedappel: Gerechtshof schorst intrekking licentie

Vitesse heeft het hoger beroep van de uitspraak in kort geding tegen de KNVB gewonnen: de besluiten van de licentiecommissie en beroepscommissie tot intrekking van de licentie worden geschorst totdat er een definitief oordeel is geveld.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloot dat de intrekking van de licentie van Vitesse wordt geschorst en Vitesse en dat de KNVB Vitesse moet toelaten tot het betaald voetbal. Deze opschorting betekent dat de club kan starten aan het seizoen 2025|2026 in de Keuken Kampioen Divisie.

De club heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan herstel en toekomstbestendigheid. Er wordt nu zo snel als mogelijk een nieuwe, onafhankelijke raad van commissarissen aangesteld en Vitesse heeft het voornemen haar statuten zo snel mogelijk aan te passen in lijn met het nieuwe herinrichtingsplan. Ook zal er ingezet worden op het zo snel mogelijk afronden van het onderzoek naar haar beoogd aandeelhouders door een externe partij, Compliability.

Michel Schaay, Voorzitter van de Sterkhouders, reageert: “Deze uitspraak geeft ons lucht en perspectief. We zijn ontzettend blij dat het Hof de ernst van de situatie erkent en dat en de besluiten heeft geschorst. We blijven ons maximaal inzetten voor de toekomst van Vitesse. Nu eerst met de KNVB in gesprek om te zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden door Vitesse en haar stakeholders.”

Vitesse zal nu proberen om op korte termijn met de KNVB in overleg te treden over de verdere gevolgen van deze uitspraak.

Vitesse bedankt alle supporters, partners en betrokkenen voor hun onvoorwaardelijke steun. Deze uitspraak is een gezamenlijke stap vooruit, maar het proces naar de toekomst is nog niet voorbij.

(Bron: Vitesse.nl)

Reacties