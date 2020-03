Voedselbank Arnhem bedolven onder reacties na noodoproep

Gisteren plaatste Voedselbank Arnhem een noodoproep. Door de sluiting van de horeca hebben veel restaurants in Arnhem groenten en fruit ter beschikking gesteld aan de voedselbank. De voedselbank had echter voldoende mogelijkheden om dit eten bij de distributiepunten te krijgen.

De oproep op Facebook werd massaal gedeeld en in een nieuw bericht op Facebook laat Voedselbank Arnhem weten dat ze bedolven is onder reacties.

“Wij willen jullie heel hartelijk danken”, staat te lezen. “Inmiddels zijn wij bedolven onder de aanmeldingen en aankomende vrijdag kunnen alle 13 routes worden gereden. Aanmelden is daarom niet meer nodig!”

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus af te remmen plaatst ook de voedselbank voor een paar problemen. Zo kunnen klanten in Arnhem Zuid niet meer ‘zelf winkelen’.

“Voor de klanten uit Arnhem Zuid geldt met ingang van maandag 16 maart dat er vooraf gevulde kratten klaar staan. De producten worden door de afnemer overgepakt in een zelf meegenomen boodschappentas”, laat de voedselbank weten.

Daarnaast wordt klanten gevraagd om slechts met één persoon per huishouden naar de voedselbank te komen om eten af te halen. Er worden slechts twee klanten tegelijkertijd binnengelaten. Overige klanten wordt gevraagd buiten te wachten.

De voedselbank benadrukt dat het geen zin heeft om eerder te komen: “Alle pakketten zijn gelijk, eerder komen heeft geen zin, iedereen krijgt zijn/haar pakket mee.”

Restaurants en andere horeca-gelegenheden die voedsel over hebben kunnen dit nog steeds doneren aan de voedselbank. Zij kunnen hiervoor contact opnemen via voedselwerving@voedselbankarnhem.nl of via telefoonnummer: 06-26744727.

