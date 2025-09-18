Voetbalvereniging VDZ presenteert jubileumlogo op nieuw shirt

Het eerste vrouwenelftal speelt even daarvoor een oefenwedstrijd tegen de vrouwen van de Graafschap. Het eerste mannenelftal treedt na de onthulling aan tegen Veluwezoom. Beide teams spelen dit seizoen in een nieuw tenue met het speciale logo.

Maatschappelijke bijdrage

Het logo is ontworpen door het Arnhemse ontwerpbureau álleburen, waar medewerkers een duwtje in de rug krijgen om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Voorzitter Bart Drewes van VDZ is blij met het uiteindelijke resultaat. ‘Het is bovendien mooi dat we deze eerste stap in het jubileumjaar hebben kunnen zetten met een bedrijf dat maatschappelijk een bijdrage levert en uit ons eigen netwerk komt. De wereld is groter dan het Cranevelt. Dat laten we al op verschillende manieren zien. Bijvoorbeeld ook met de goede doelen die sinds enkele seizoenen het shirt van het eerste mannenelftal sieren.’

De hoofdsponsors van VDZ (Willemsen Makelaars, PLUS Alteveer en Rubberrol Arnhem) stellen sinds 2023 de ruimte op het shirt van de derdeklasser beschikbaar aan goede doelen. Het nieuwe tenue van mannen 1 heeft daarmee niet alleen het jubileumlogo gekregen, maar ook twee nieuwe ‘sponsors’: Rijnstate Vriendenfonds en Stadsblokkenwerf Arnhem. De namen blijven daar twee seizoenen op staan. De onthulling van het jubileumlogo vindt plaats op een bijzondere manier om 13.00 uur op het hoofdveld van VDZ.

(Bericht aangeboden door VDZ HogerOp)