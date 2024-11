Volleybaloverzicht 22 en 23 november

In alweer de zesde competitieronde was het zaterdag 23 november eindelijk zo ver voor de mannen van Aetos. Na het debacle van de week ervoor in het hoge noorden, wonnen de mannen van coach Hans van Dool hun eerste wedstrijd in de 2e divisie B tegen Flash Nieuwleusen en brachten daarmee hun puntentotaal van twee naar zes.

AETOS MANNEN

Toch leek het erop dat het afgelopen zaterdag in de sporthal Middachten weer mis zou gaan. Na een mooie eerste set (25-16) volgde er ook nu weer een dramatische tweede set. Met maar liefst 10-25 rolde Flash de Arnhemmers op, maar Aetos herpakte zich gelukkig snel. Zonder nog verder in de problemen te komen wonnen zij de derde en vierde set met respectievelijk 25-17 en 25-20. Met dit resultaat verlaat Aetos de laatste plaats en hebben ze aansluiting met de onderste helft van de ranglijst. Het geloof in eigen kunnen is een beetje hersteld en dat is belangrijk om vanaf nu nog meer punten binnen te halen. Zaterdag wacht de zware uitwedstrijd bij Dynamo Apeldoorn 4.

LIVO VROUWEN

De vrouwen van LIVO lijken nog steeds in een herfstdip te zitten. Zaterdag werd in de derde divisie C met 1-3 van laagvlieger Avior 2 uit Deventer verloren. Na nipt verlies in de eerste set (22-25) pakte LIVO weliswaar overtuigend de tweede set (25-18), maar het verval in de derde set was echter te groot (14-25) en konden de vrouwen van coach Luuk van den Borden het tij niet meer keren. Alhoewel zij in de vierde set lang uitzicht hadden op een tie-breaker, werd het uiteindelijk 25-21 in het voordeel van Avior. Zaterdag 30 november spelen de vrouwen uit Duiven/Westervoort om 15.00 uur in Doorwerth tegen hekkensluiter Nuovo, maar eerst is op donderdag 28 november Sensing Flex|Longa ’59 uit Lichtenvoorde nog de tegenstander in de derde ronde van de Bekercompetitie. Aanvang 20.00 uur in de Triominoshal in Duiven.

LIVO MANNEN

De mannen van LIVO deden het onder leiding van Mark van Ovost een stuk beter. Tegen Vips Bardot 2 uit Enschede pakten ze in de derde divisie A met een 4-0 winst vijf belangrijke punten. Gemakkelijk ging dat niet. In de eerste twee sets was het verschil minimaal (twee keer 25-23) en ook de derde set haalde LIVO met 25-22 binnen. Gelukkig bleef de focus en concentratie in de vierde set intact en dat leverde een 25-20 setwinst op. De mannen voeren nu de ranglijst aan maar hebben wel twee wedstrijden meer gespeeld dan de nummer twee Apollo 8. LIVO komt 14 december pas weer in actie. Men gaat dan op bezoek bij hekkensluiter Hellas.

NUOVO VROUWEN

De beide vlaggenteams van het Doorwerthse Nuovo verkeren momenteel in zwaar weer. Zowel de mannen als de vrouwen zakken af naar de onderste regionen. De vrouwen speelden in de derde divisie C in Nijmegen tegen de studenten van Heyendaal 2 een dramatische wedstrijd. In de eerste twee sets werden ze letterlijk van het veld geblazen (25-15, 25-12). Doordat In de derde set de vrouwen van Heyendaal door wisselingen minder goed in hun spel kwamen, won Nuovo deze set met een solide 20-25. Jammer genoeg konden de vrouwen van coach Sanne Vogels de goede lijn in de vierde set niet vasthouden en verloren ze de set met 25-20. Aankomend weekend speelt Nuovo op “Super Saturday” 30 november tegen LIVO. Aangezien LIVO de vorm even kwijt is, zou er wellicht een stuntje inzitten. Aanvang 15.00 uur in sporthal Doorwerth.

NUOVO MANNEN

De mannen van Nuovo verloren hun wedstrijd in de derde divisie C kansloos met 0-4 in Tiel tegen het plaatselijke Tivoc. Behoudens de derde set waarin men 21 punten wist te scoren, viel er voor de Doorwerthers niets te halen: tweemaal 25-17 en eenmaal 25-15. Eén van de oorzaken is de smalle selectie waaruit coach Julianne van den Berg moet putten. Mogelijk kan komende zaterdag thuis tegen het Edese TweeVV de puntenmachine weer op gang komen. Aanvang 17.30 uur, Sporthal Doorwerth.

(Tekst: Marinus Wouterse)

