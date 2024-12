Volleybaloverzicht 7 en 8 december: sombere speelronde Aetos, Livo en Nuovo

Het zat de volleybalteams in deze regio niet mee, afgelopen weekend. Hier en daar werd een zwaar bevochten puntje binnen geharkt, maar de kwaliteitsverschillen bleken uiteindelijk te groot voor zowel de mannen- als de vrouwenselecties van Aetos, Nuovo en Livo.

Slordig spelende mannen Aetos verliezen terrein

De mannen van trainer Hans van der Kolk hadden zich de wedstrijd in de tweede divisie B tegen Vovem uit Emmeloord anders voorgesteld. Vovem zorgde er voor dat Aetos eigenlijk geen moment in de wedstrijd kwam. Of het aan de servedruk van de gasten lag, of dat de passing bij Aetos gewoonweg niet thuis gaf, is onduidelijk. Feit is in ieder geval dat door een matige serve pass de mannen niet aan hun normale aanvalsspel toekwamen. Set 1, 3 en 4 ( 19-25, 12-25 en 18-25) gingen vrij makkelijk naar Vovem.

Gelukkig wisten de Aetos mannen set 2 knap met 28-26 winnend af te sluiten. Daardoor kon er toch nog één puntje bijgeschreven worden. Zaterdag gaan de mannen op bezoek bij hekkensluiter Set Up IJselmuiden 2. Het belang van deze wedstrijd moge duidelijk zijn.

Onnodig verlies vrouwen Aetos

De vrouwen van Aetos gingen in de promotieklasse D in Groesbeek tegen Ikaros onverwacht onderuit. Hierdoor zijn ze de aansluiting met de top even kwijt. Het spel was niet echt slecht, maar er hing een soort van gelatenheid over de ploeg waardoor het spel er niet echt helemaal uit kwam. Na een matige eerste set die met 21-25 verloren werd, knokte de ploeg zich in de tweede set naar een 24-26 winst. Het verval in de derde set was te groot: 16-25 verlies. Spelverdeelster Judith Veerman was door slordig spel meer bezig met het oplossen van problemen dan het uitzetten van lijnen voor haar aanvalsters. Het herstel in set 4 (25-22) was net niet genoeg met als gevolg een onnodige 3-1 nederlaag. Vrijdag 13 december treffen de vrouwen van Aetos in Wageningen WaHo2 en daar moet geoogst worden: Waho staat op de tiende en laatste plaats.

Nuovo mannen in zwaar weer

De Nuovo mannen van Julianne van der Berg moesten dinsdagavond voor hun doordeweekse wedstrijd in de derde divisie C aantreden tegen koploper Xanthos uit Zetten. Vooraf was duidelijk dat het een zware opgave zou worden, maar dat het verschil zó groot zou zijn, had niemand verwacht. In de vier sets werden respectievelijk 18, 18, 16 en 17 punten behaald. Komende zaterdag speelt het team thuis tegen het Nijmeegse Vocasa 3. Een team met ervaren spelers. Ofschoon Vocasa op een tweede plaats staat, zijn er zeker mogelijkheden om een paar punten te pakken. Zaterdag 14 december, aanvang 17.30 uur, Sporthal Doorwerth.

Vrouwen Nuovo pakken punt

De Nuovo vrouwen moesten in hun derde divisie C aantreden in Steenderen tegen WIK. Het team van trainer Sander Siebel kent vanwege de zwangerschap van Nicolle van der Mark toch wel wat personele problemen. Doordat Van der Mark niet meer voluit kan spelen verliest het team aan aanvalskracht, rust in de passing én een brok ervaring. Ieder binnengeslagen wedstrijdpuntje is dan ook erg belangrijk. Zaterdag bleef de teller op één steken maar het hadden er zomaar meer kunnen zijn, bijvoorbeeld als de tweede set niet nipt verloren was gegaan: 29-27. In de eerste en derde set waren de Nuovo vrouwen kansloos: 25-15 en 25-16 verlies. Gelukkig wonnen zij de vierde set met 15-25 en kon er toch nog één wedstrijdpunt mee naar Doorwerth genomen worden. Hopelijk kunnen de vrouwen komende zaterdag 14 december in hun thuiswedstrijd tegen het Hengelose DVO, de nummer twee op de ranglijst, een paar puntjes pakken. Sporthal Doorwerth, aanvang 15.00 uur.

Vrouwen Livo nemen volleyballes

In Duiven traden de vrouwen van Luuk van den Borden in de derde divisie C aan tegen koploper Pegasus 2 uit Nijmegen. Vooraf was duidelijk dat dit een zware opgave zou worden, maar het motto van de sterk verjongde Livo is duidelijk: winnen van de ploegen waarvan je moet winnen en vooral leren van de wedstrijden tegen teams die op papier een maatje te groot zijn. De wedstrijd tegen de vrouwen uit Nijmegen ging met 17-25, 14-25, en tweemaal 19-25 kansloos verloren. Mooi dat komende zaterdag in de uitwedstrijd in Rijssen tegen het jeugdige Rivo 3, nummer 7 op de ranglijst, revanche genomen kan worden.

De mannen van Livo waren vrij, maar spelen zaterdag 14 december om 16.30 uur thuis tegen de nummer laatst in de derde divisie A, Hellas uit Nunspeet. Sporthal Triominos in Duiven.

(Tekst: Marinus Wouterse)

