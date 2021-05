Voor Arnhemmers die de grens over moeten

GRENSTEST: Inwoners uit Arnhem die voor hun werk, voor zorg of voor onderwijs naar Duitsland moeten, kunnen vanaf nu gratis een coronatest laten afnemen. Via de website grenstesten.nl kunnen inwoners zich melden voor deze gratis coronatest. Met het vergoeden van de kosten, wil de Nederlandse overheid inwoners in de grensstreek tegemoet komen die extra kosten moet maken vanwege de verplichte negatieve coronaverklaring van de Duitse overheid.

Gratis coronatesten voor drie doelgroepen

Sinds enkele weken moet iedereen die Duitsland wil bezoeken een negatieve coronatest kunnen overleggen. Deze verplichting raakt inwoners in Arnhem extra hard. Wie in Nederland woont, maar in Duitsland werkt, moet zich nu op eigen kosten meerdere keren per week laten testen om naar het werk te kunnen. Maar ook Nederlandse inwoners die (mantel)zorg verlenen voor familieleden in Duitsland of zelf zorg ontvangen in Duitsland, krijgen door de verplichting met onverwachte extra uitgaven te maken. Dat geldt ook voor inwoners uit de grensstreek die fysiek onderwijs volgen in Duitsland. Wie tot één van deze drie doelgroepen behoort voor noodzakelijk grensverkeer van Nederland naar Duitsland, kan zich vanaf nu gratis laten testen. Op de website grenstesten.nl is te vinden op welke testlocaties inwoners uit Arnhem terecht kunnen.

Gratis testlocaties in Nederlandse grensgemeenten

In het merendeel van de Nederlandse grensgemeenten wordt de komende weken toegang tot gratis testen aangeboden voor het noodzakelijk grensverkeer van Nederland naar Duitsland. Iedereen die op dit moment noodgedwongen thuis zit of ongewild hoge kosten moet maken om zich te laten testen, krijgt met de grenstesten een gratis alternatief aangeboden. Nu moeten veel inwoners ongewild en onverwacht hoge kosten maken bij commerciële aanbieders van coronatesten om toegang te krijgen tot Duitsland. Ook zoeken veel mensen hun toevlucht tot de Duitse gratis burgertest, ook al lopen ze het risico een boete te krijgen omdat ze zonder verplichte coronatest Duitsland inreizen. Met het aanbieden van de gratis grenstesten aan iedere Nederlandse inwoner die voor werk, zorg of onderwijs naar Duitsland moet, is nu een kosteloos alternatief beschikbaar.

Fijnmazige uitrol

Om zoveel mogelijk inwoners in Arnhem de gelegenheid te bieden om zich snel in de buurt te kunnen laten testen, wordt gewerkt aan een fijnmazige uitrol van testlocaties in bijna alle Nederlandse grensgemeenten. Om deze testlocaties snel van de grond te krijgen, werkt de rijksoverheid nauw samen met de grensgemeenten, eventuele bestaande testlocaties en lokale en regionale partners. De overheid levert de gratis testen en het personeel, de gemeenten zorgen voor de beschikbaarheid van een locatie nodig waar mensen getest kunnen worden. Is de testlocatie in de eigen gemeente er nog niet of in ontwikkeling, dan kunnen inwoners altijd een gratis test laten afnemen bij een andere gratis testlocatie in de buurt.

Aanmelden gratis coronatest via grenstesten.nl

Om ervoor te zorgen dat de gratis coronatesten de komende periode ook echt worden ingezet voor noodzakelijk grensverkeer, moeten inwoners op de website grenstesten.nl een eigen verklaring invullen en ‘aannemelijk bewijs’ op kunnen voeren waarmee ze aantonen dat het bezoek aan Duitsland noodzakelijk is. Om misbruik van de gratis test te voorkomen zullen ook steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd. De gratis coronatest is in ieder geval tot 30 juni beschikbaar. Zodra de verplichting van de Duitse overheid vervalt, vervalt ook de gratis grenstest. Voor de actuele beschikbaarheid van testlocaties langs de grens, en de voorwaarden voor het aanvragen van de gratis coronatest, kunnen inwoners terecht op de website grenstesten.nl.

