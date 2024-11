Voormalige grootmacht ESA de underdog in stadsderby tegen De Paasberg

De rollen zijn omgedraaid, het verleden telt niet. ESA, in de jaren tachtig van de vorige eeuw met spelers als Fons en Flip Witjes een grootmacht in het zaterdagvoetbal, is zaterdagmiddag de underdog tegen De Paasberg. De trainers Marc Bronkhorst (ESA) en Marcel Omvlee (De Paasberg) blikken vooruit op de Arnhemse stadsderby in de derde klasse L.

Omvlee, bezig aan zijn eerste seizoen bij De Paasberg, brengt meteen een nuance aan als het gaat over de favorietenrol van De Paasberg. “Gezien de stand op de ranglijst zijn wij favoriet. Maar wij denken echt niet dat we wel even winnen bij ESA. ESA heeft altijd een prima selectie en won vorige week zaterdag nog met 3-1 bij AVW ’66. Dat is een goed resultaat.”

Voor Omvlee (51) is het duel met ESA, net als eerder tegen AVW ’66, een bijzondere. De inwoner van Rhenen was van 2010 tot 2013 hoofdtrainer van ESA. “Daarom vind ik het heel leuk om nu tegen ESA te spelen”, zegt Omvlee. ,,Maar Thom Mutgeert en Jermo Lopulalan zijn de enige spelers die nog bij mij hebben gespeeld.”

VERBAZINGWEKKEND

Onder Omvlee plaatste ESA zich nog voor de finale van de nacompetitie om een plek in de eerste klasse. De tijden zijn veranderd. “Gezien de grootte van de club is het wel verbazingwekkend dat ESA niet een stabiele tweedeklasser is”, meent Omvlee. Ik weet niet waar het precies is misgegaan, maar in mijn tijd speelden de jeugdteams in de tweede en derde divisie. Nu in de hoofdklasse. Dan wordt de aansluiting lastiger.”

Terug naar De Paasberg, dat nog volop meedoet in de strijd om de eerste periodetitel. Omvlee: “Daar zijn we helemaal niet mee bezig. Dan moet VVA Achterberg thuis punten verspelen tegen Candia ’66 en wij moeten winnen bij ESA en ook de inhaalwedstrijd tegen Valleivogels. Dan praat je dus over de ‘als-factor’. Als dit, als dat en dat heeft geen zin.”

Tegenstander ESA won afgelopen zaterdag bij AVW ’66 en dat kwam volgens trainer Marc Bronkhorst (48), ook bezig aan zijn eerste seizoen, op het juiste moment. “Zeker met betrekking tot de stand op de ranglijst. Maar ook voor de spelers, zij waren toe aan een overwinning. Als je steeds verliest, is dat slecht voor het moraal.”

ESA won pas twee keer en verloor vijf duels. “Ook in die verloren wedstrijden waren er kansen, maar het rendement was er niet altijd”, legt Bronkhorst uit. “Harskamp was met een 4-0 nederlaag een uitschieter, maar in de andere wedstrijden was het verschil minimaal.”

BLESSUREGOLF

De stroeve start wijt Bronkhorst aan de gebrekkige voorbereiding. “Het was in de voorbereiding een komen en gaan van vakantieganders en bij de start van de competitie hadden we ook te maken met een blessuregolf. Telkens waren er vier, vijf spelers niet beschikbaar. Tegen AVW ’66 waren Jordy Bal en Daan Willemsen weer terug en speelden we een hele goede eerste helft. Met die jongens erbij, was er meteen meer voetbal in de ploeg. Jordy speelde geweldig, Daan is onze nummer tien.”

ESA moet het de rest van de competitie wel doen zonder Bram en Theo Weijs. Een (groot) deel van de selectie wilde niet langer met Theo voetballen en later vertrok ook zijn broer Bram. Trainer Marc Bronkhorst wil er niets over kwijt en richt zich op de huidige selectie. “Vooraf was het moeilijk te voorspellen waar we zouden eindigen, maar als je nu naar de stand kijkt, dan is ons eerste doel handhaven. De nummers dertien en veertien degraderen, de nummers elf en twaalf spelen nacompetitie. Daar moeten we dus boven eindigen. Gaat het bij ons lopen, dan kunnen we de doelstelling altijd nog bijstellen.”

ESA neemt op de ranglijst de twaalfde plaats in met 6 punten uit 7 wedstrijden. De Paasberg is de nummer drie met 13 punten uit 6 duels. Op sportcomplex Rijkerswoerd is de aftrap bij de Arnhemse stadsderby tussen ESA en De Paasberg om 14.30 uur.

(Foto: Nico Kooij, duel De Paasberg – ESA (0-3) vorig seizoen, tekst: Han Dreuning)

Reacties