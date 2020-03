Vriendelijke handhaving corona-maatregelen

ARNHEM – Om ervoor te zorgen dat de corona-maatregelen in Arnhem worden nageleefd, zet de gemeente Arnhem een vriendelijke manier van handhaving in.

Jongerenwerkers fietsen door de stad op zoek naar groepjes jongeren om hen erop te wijzen dat het de bedoeling is dat niet meer dan drie mensen bij elkaar zijn en er voldoende afstand gehouden moet worden. Bekeuringen worden niet uitgeschreven.

De jongerenwerkers zijn getooid in felgekleurde hesjes met daarop de tekst “1,5m afstand houden”.

Aan mensen die zij ontmoeten delen de jongerenwerkers folders uit van het initiatief ‘Voor Elkaar in Arnhem’. Dit is een initiatief van de Arnhemse organisaties voor sociaal werk.

Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Arnhemmer sociaal contact en praktische hulp belangrijk. In de folder staat het centrale telefoonnummer waar mensen naar toe kunnen bellen wanneer zij hulp of een luisterend oor nodig hebben. Dit telefoonnummer is: 026-3127702.

Ook mensen die willen helpen als iemand door corona de deur niet uit kan en hulp of een praatje nodig heeft kunnen bellen met dit telefoonnummer.

