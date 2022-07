Arnhem Direct maakt een aantal portretten van vrouwen in de Gemeenteraad. In dit artikel maken we kennis met Suzan Kemperman (D66). In de periode 2014-2018 was ze al eerder actief als Gemeenteraadslid. Ze werkt als verpleegkundige en teamleider in een verpleeghuis. De Arnhemse afdeling van D66 wordt landelijk genoemd als DE LHBTIQA+ partij. Suzan wordt geprezen om haar inzet voor genderneutrale toiletten op het stadhuis, een betere registratie van anti-homogeweld door de politie en voor het ondertekenen van de Verklaring van Dordrecht (over goed werkgeverschap voor transgender werknemers).

Door Annemarie van Harten

Hoe lang ben je al geïnteresseerd in (lokale) politiek en sinds wanneer ben je daarin actief geworden?

In 2010 werd ik lid van D66 en ben ik actief geworden bij de Jonge Democraten. Een jaar later werd ik actief in Arnhem als portefeuille houder volksgezondheid en als bestuurslid voor D66 Arnhem. In 2013 heb ik mij beschikbaar gesteld voor de Gemeenteraad. Ik was de hoogste nieuwe binnenkomer in onze partij en kwam op plek vier. Ik werd lid van de Gemeenteraad. In 2018 stond ik als lijstduwer op de lijst omdat ik een studie wilde gaan doen en een gezin wilde starten. Afgelopen jaar was juist mijn peuter de reden om me weer verkiesbaar te stellen.

Wat was de aanleiding om daadwerkelijk politiek actief te worden?

In 2010 werd de PVV voor het eerst echt groot. Ik maakte me zorgen om de radicalisering van de Nederlandse politiek. Ik ben alle verkiezingsprogramma’s gaan lezen en ben lid geworden van de partij die het meest past bij mijn idealen.

Werd er in je jeugd, thuis, veel over politiek gesproken. Kom je uit een politiek geëngageerde omgeving?

Ik kom uit een links nest. Mijn moeder stemde vroeger op de communistische partij. Nadat deze ophield te bestaan koos ze voor de SP. Sinds ze oma is, is ze zich meer bewust over de kwetsbaarheid van de natuur en stemt ze groener. We spreken veel over politiek thuis, vroeger keken we altijd het journaal op tv. Mijn ouders en ik liggen qua politiek niet altijd op één lijn, maar mijn vrijzinnigheid is met de paplepel ingegoten. Ons werd verteld over alle vormen van geloofsovertuiging en ons geluk stond centraal. Het maakte niet uit welk beroep we kozen of met wie we ‘thuiskwamen’.

Vind je politiek ook gewoon leuk?

Politiek is mateloos interessant. Ik ben er vier jaar uit geweest en dat was verhelderend. Ik werk in de ouderenzorg en ik heb het heel zwaar gehad tijdens de verschillende golven van de corona-epidemie. Toen ik me vorig jaar weer verkiesbaar stelde, zag mijn vrouw dat ik opleefde. De afwisseling van werk en politiek is fantastisch en ik kan al mijn activisme kwijt in de politiek. Het doet me goed om terug te zijn.

Heb je moeten wennen aan de politieke omgangsvormen?

Politiek moet scherp op de inhoud zijn, maar nooit op de persoon. Helaas gebeurt dat laatste nog te vaak in Arnhem.

Hoeveel van jezelf wil je laten zien als politicus?

Er zijn mensen die heel goed zijn in het scheiden van privé en politiek. Heel knap, maar mij lukt het niet. Mijn drijfveren komen veelal uit mijn persoonlijk leven. Als verpleegkundige zie ik wat de pandemie en personeelstekort met de zorgsector doet. Door mijn ervaringen als trotse queer vrouw weet ik dat het niet overal in deze stad veilig is om hand in hand over straat te gaan. Doordat ik een jonge moeder ben, maak ik me zorgen over de toekomst van mijn kind en de aarde waarin zij opgroeit. Door kleur te bekennen, kun je politiek dichterbij mensen brengen.

Heb je voor jezelf doelen gesteld? Wat wil je in de komende termijn bereikt hebben. Zowel politiek als voor jezelf?

Hopelijk kan ik bijdragen aan een groen en vrijzinnig Arnhem. Het coalitieakkoord geeft daarvoor een basis maar het is voor mij een start. Privé wil ik duurzamer leven en een voorbeeld zijn voor mijn dochter. Practice what you preach.

Heb je, als vrouw, specifieke onderwerpen (vrouwenwelzijn, veiligheid, financiële onafhankelijkheid)die je op de kaart wilt zetten?

Ik ben een feminist en zal me altijd inzetten voor een betere positie van vrouwen. Ik vind het belangrijk dat feminisme intersectioneel is. Daarom zal ik me extra inzetten voor vrouwen die gemarginaliseerd zijn, zoals vrouwen van kleur, lesbische en biseksuele vrouwen, vrouwen met een niet westerse achtergrond, vrouwen met een handicap en transvrouwen.

Wat zeg je tegen iemand die het vertrouwen in de politiek kwijt is, vindt dat politici niet luisteren naar de bevolking en zakkenvullers zijn?

Ik begrijp dat mensen zich niet altijd gezien of gehoord voelen door de politiek en ik vind dat we ons dat, als gemeenteraad, moeten aantrekken. Zelf probeer ik altijd mijn input te halen bij de mensen die het aangaat. Beleid samen maken in plaats van over. Zo sprak ik veel sekswerkers over wat zij nodig hebben om hun sector te verbeteren. Daar heb ik enorm veel van geleerd. Maar ook denk ik dat mensen die roepen dat we zakkenvullers zijn niet beseffen hoeveel werk het raadslidmaatschap vraagt. De meeste van ons doen dit werk naast een baan en een gezin. Omdat we van deze stad houden en vanuit onze idealen proberen om het voor iedere inwoner beter te maken.

