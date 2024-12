Wat is er aan de hand met DUNO?

Het Doorwerthse DUNO lijkt in een dipje te zitten. Met negen wedstrijden gespeeld en slechts vier punten (winst tegen Veensche Boys, gelijkspel tegen WV-HEDW) bivakkeert DUNO op de laatste plaats van de eerste klasse F en dat zijn we niet echt gewend van de als ambitieus bekend staande club. Wat is er aan de hand?

Voorzitter Henk Peuijn van DUNO herkent de vraag. “Tsja, laatste plaats. Weet je wat het is? Het wordt steeds moeilijker je op hoog niveau te handhaven, zeker als je als team wat worstelt met de kwaliteit en inzet van je spelersgroep”, aldus Peuijn. “Laat ik duidelijk zijn: wij komen maar niet af van het imago dat wij een club zijn die met hoge vergoedingen strooit en zeer aantrekkelijke contracten in de aanbieding hebben. Dat is allang niet meer het geval, maar het achtervolgt ons wel. Er bieden zich met regelmaat spelers aan die bepaalde verwachtingen hebben rond vergoedingen, maar dat kunnen we helemaal niet waarmaken.”

Peuijn vervolgt: “Clubs als DTS, Bennekom en WV-HEDW hebben beduidend meer budget dan wij, die competitie op dat gebied kunnen we als DUNO helemaal niet aan. Dat betekent in de praktijk dat onze selectie, zeker op de plaatsen 14 tot en met 20, minder breed is geworden en ook van een iets lager niveau is dan dat je eigenlijk zou willen. Maar we moeten ons daar wel aan aanpassen. Neem daarnaast ook nog eens de blessuregolf waar we mee te kampen hebben; het is een optelsom van zaken.”

Trainers

Ook heeft DUNO op trainersgebied de laatste jaren nogal wat wisselingen gekend: Martijn Bartels, Mohammed Mouhouti, Eric Meijers, zij kwamen en gingen, hetgeen nu niet bepaald bevorderlijk lijkt voor de continuïteit in de prestaties. Waar komt dat vandaan? Ligt het aan de trainers of is de spelersgroep zo moeilijk?

Henk Peuijn hierover: “Ook daar wil ik helder in zijn: de selectie van DUNO is niet de meest makkelijke groep en niet eenvoudig te managen. Het zijn stuk voor stuk uitstekende voetballers, maar een aantal van hen draagt wel een rugzakje met zich mee. En daar moet je als trainer mee om kunnen gaan. Martijn Bartels is een fantastische trainer, maar kreeg geen vat op de groep, waardoor wij halverwege het seizoen afscheid van hem moesten nemen.”

“Zijn opvolger Mo Mouhouti sprak wel de taal van onze spelers, heeft het ook goed gedaan. Zo goed, dat we ook het seizoen erop weer graag met hem verder wilden. Het ging aan het einde van dat seizoen wat minder, dus hebben we hem in een vroeg stadium al aangegeven dat we rond zouden gaan kijken. Mo heeft daar niet op gewacht en is uiteindelijk vertrokken, overigens in goed overleg. Maar Mo is een fantastische kerel en dat vond en vindt iedereen eigenlijk.”

KLEURRIJKE OPVOLGER

DUNO verraste vervolgens vriend en vijand met de opvolging van Mouhouti, te weten de kleurrijke Eric Meijers. Peuijn: “Ook weer zoiets: al snel ging het verhaal rond dat we Eric aan hebben kunnen trekken omdat we met hoge vergoedingen werken en hij grof geld ging verdienen. Onzin! Eric zat zonder club en heeft zichzelf bij ons gemeld. In zijn contract was opgenomen dat hij zou kunnen vertrekken wanneer hij een sportief beter aanbod zou kunnen krijgen, dus bij een vereniging uit minimaal de derde divisie. Dat gebeurde helaas en hij vertrok tussentijds naar TEC. Ongelukkig voor ons, want wij hadden gehoopt dat hij in ieder geval tot de winterstop zou blijven.”

“We zijn toen onmiddellijk een opvolgingsprocedure gestart en de animo bleek groot! Ook nu waren daar gegadigden bij die hoge verwachtingen rond de financiële vergoeding hadden, maar dat ging dus niet door. Uiteindelijk zijn we verder gegaan met Siem van Dijk (redactie: eerder jeugdtrainer bij DTS Ede, Go Ahead Eagles, Almere City FC, NEC, De Treffers en vorig seizoen VVV Venlo) en dat klikte, zowel bij ons als bestuur als bij een deel van de spelers, die ook met hem gesproken hebben. Afgelopen maandag zijn we definitief tot zaken gekomen met Siem, een jongen met een visie en een daarop gebaseerde trainingsaanpak, die anders is dan anderen.”

Zaterdag 14 december wacht DUNO de zware klus tegen koploper SDC Putten. “Een club met een budget van tonnen”, aldus Peuijn. “Natuurlijk wordt dat moeilijk. Maar we spelen niet slecht. In de afgelopen periode hebben we weliswaar veel verloren, maar we zijn geen enkele keer weg gespeeld. De sfeer in het team is goed, de trainingsopkomst is prima en we gaan in de winterstop naar Torremolinos op trainingskamp. Als alle spelers in dezelfde richting denken hebben we een topteam.”

Siem van Dijk

Siem van Dijk is deze week begonnen bij DUNO. Woensdag 11 augustus stond de 31-jarige Elstenaar voor het eerst voor de groep. Van Dijk: “Ik kan natuurlijk nog niets zeggen over de de spelers. Het was mijn eerste kennismaking met hen.” Waarom DUNO? Had hij een beeld van de selectie? Van Dijk: “Ik ken de verhalen, maar ik houd van uitdagingen. Het is een club met minder middelen, met spelers die vrijwel allemaal van buitenaf komen en waarvan de langstzittende pas vier jaar bij DUNO speelt. En dat vind ik interessant om mee aan de slag te gaan”.

Herkent hij de kwalificaties die voorzitter Henk Peuijn hem toeschrijft? Van Dijk: “Ik probeer in zijn algemeenheid, maar zeker ook in trainingssituaties, niet vanuit de totale groep te denken en te handelen, maar neem het individu als uitgangspunt. Daar kijk ik naar en daar baseer ik mijn aanpak op: waarom ben jij hier en wat ik kan doen om jou beter te maken. Je ziet dat ook terug in mijn trainingen. In alles wat ik doe zit een tactisch element, ik laat spelers keuzes maken. Heeft speler X de bal, dan moet speler Y weten wat er gaat gebeuren”.

Zaterdag wacht koploper SDC Putten, waarvoor Van Dijk aan zijn assistent-trainer Stijn van der Weerd gevraagd heeft de opstelling te maken. Van Dijk: “Hij kent de spelers veel beter dan ik op dit moment, dus dat vind ik logisch. Of ik liever een andere tegenstander dan de koploper als debuut had gezien? Gaan we zien!” Aldus de zelfbewuste nieuwe trainer van DUNO, wiens contract tot aan het einde van het seizoen loopt en voor wie handhaving in de eerste klasse de allereerste prioriteit heeft.

De (inhaal)wedstrijd DUNO – SDC Putten wordt op zaterdag 14 december gespeeld op Sportpark De Waayenberg in Doorwerth. Aanvang 14.30 uur.

