Wat mag er nou wel en niet? Dit zijn de huidige maatregelen

ARNHEM – De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, roepen nogal wat vragen op. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? Dit zijn de maatregelen die op dit moment in Arnhem en in de rest van Nederland van kracht zijn.

Het is een prachtig weekend. De lente is in aantocht. Normaal gesproken is dat een reden om er massaal op uit te trekken, naar buiten te gaan en het voorjaar te vieren op een terras. Maar nu even niet.

Vrijdag 27 maart werd in de regio Gelderland Midden, waar Arnhem toe behoort, een nieuwe noodverordening uitgevaardigd. Deze noodverordening vervangt de oude verordening van 17 maart.

De belangrijkste richtlijnen uit de oude regeling blijven van kracht:

– Blijf zoveel mogelijk thuis

– Toch naar buiten? Houd afstand

– Was je handen regelmatig

– Hoest in je elleboog

Maximaal met twee personen samen

Vanaf nu is het verboden om buiten de deur dichter dan 1,5 meter bij elkaar te zijn. Er zijn een paar uitzonderingen.

Je mag dichter bij elkaar staan als je samen bent met één ander. Met drie of meer personen is niet toegestaan, tenzij je met deze personen in hetzelfde huis woont.

Daarnaast is er een uitzondering voor volwassenen die toezicht houden op en groepje spelende kinderen.

Samenkomsten verboden

Openbare samenkomsten zijn niet toegestaan. Dit betekent dat bioscopen, theaters en andere bijeenkomsten waar mensen samenkomen niet meer zijn toegestaan tot en met 1 juni.

Een uitzondering is er voor bruiloften en uitvaarten. Deze zijn toegestaan tot een maximum van dertig aanwezigen, op voorwaarde dat zij de afstandsregel in acht nemen. Een uitzondering is er ook voor kerkdiensten.

Ook strikt noodzakelijke bijeenkomsten mogen doorgaan. Wat ‘strikt noodzakelijk’ is, is een enigszins rekbaar begrip. Maar bedoeld wordt bijvoorbeeld vergaderingen van de gemeenteraad. De politieke besluitvorming is noodzakelijk voor het draaiende houden van de stad.

De gemeenteraad in Arnhem vergadert niet tot en met 6 april. Hoe het daarna gaat, is op dit moment nog onzeker. Verschillende gemeenten zijn overgegaan op digitaal vergaderen. Of dat in Arnhem ook gaat gebeuren is de vraag. Met aanpassingen in de raadszaal om de afstandsregel na te leven, moet het mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen. De raadszaal is er groot genoeg voor.

Contactberoepen niet toegestaan

Beroepen waarbij er contact is tussen personen is, zijn niet toegestaan. Tandartsen, massage-praktijken, nagelsalons, kappers, etcetera zijn om die reden gesloten.

Een uitzondering is er voor medische en paramedische beroepen, mits er een medische indicatie is.

Parken blijven open

De parken in Arnhem blijven open, want buiten een luchtje scheppen is toegestaan. Burgemeester Marcouch heeft de bevoegdheid om parken geheel of gedeeltelijk af te sluiten wanneer mensen zich niet aan de regels houden om afstand te houden. Marcouch laat echter weten dat hij hoopt dat het zover niet hoeft te komen.

“Volgens mij lukt het ons in Arnhem steeds beter om omgang te vinden met de afstandsregel en ook wie die toch overtreedt, reageert steeds beter op elkaars vriendelijke attenderingen. Daarom vertrouw ik erop dat bij ons in Arnhem handhaven en boetes nauwelijks nodig zullen blijken.”

Marcouch kondigt aan dat de regels meer worden gehandhaafd.

“Op drukke plekken als Sonsbeek en de Posbank gaan we de regels gericht controleren en handhaven”, aldus de burgemeester op Facebook.

Marcouch heeft er echter alle vertrouwen in dat Arnhemmers zich met elkaar (op afstand) doorheen slaan: “We houden het vol, dit gaat goed komen!”

Hieronder: weervrouw Helga ven Leur laat op Twitter zien waarom die anderhalve meter afstand belangrijk is.

