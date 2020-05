WEARNHEM geselecteerd voor internationaal filmfestival

Dans als eerbetoon aan de stad: WE ARNHEM Chapter II. Na WE ARNHEM chapter I (januari 2019) is afgelopen januari WE ARNHEM chapter II in première gegaan in filmtheater Focus Arnhem. Introdansers, Jurriën Schobben en Alberto Villanueva, wilden de stad Arnhem bedanken in de vorm van korte dans films. Om deze te maken, richtten ze WE ARNHEM op. Met trots maakt WEARNHEM bekend dat de dansfilm WEARNHEM chapter II is geselecteerd voor SCREEN DANCE INTERNATIONAL in Detroit, VS



Van Arnhem naar Amerika

Na het Nederlandse succes wordt de dansfilm op 13 september 2020 in de Amerikaanse stad vertoond. Makers Alberto Villanueva en Jurriën Schobben zijn enorm vereerd dat WEARNHEM chapter II tot de selectie van 12 internationale dansfilms behoort, die tijdens SCREEN DANCE INTERNATIONAL worden vertoond.

Chapter II laat de veerkracht en wederopbouw van de stad Arnhem zien. Evenals de andere chapters is deze film gemaakt door en met uitsluitend in Arnhem gevestigde artiesten en gezelschappen.

De film is tot stand gekomen met dansers van Introdans. De partituur is speciaal gecomponeerd door Tom Trapp en de muziek is uitgevoerd door Het Gelders Orkest, het spel is gedaan door Toneelgroep Oostpool en de kleding ontworpen door Zyanya Keizer.

WE ARNHEM The final chapter

Een film gemaakt door Arnhemmers, bedoeld voor iedereen. Nationaal én internationaal. Het nieuws had op geen beter moment kunnen komen, omdat WEARNHEM op dit moment bezig is met het ontwikkelen van het derde en tevens laatste deel: WEARNHEM The final chapter.

Hiervoor is een crowdfunding opgezet zodat het laatste deel nog spectaculairder wordt.

Kijk de films op WEARNHEM.org en vind de crowdfunding op VOOR DE KUNST.

WE ARNHEM chapter II

