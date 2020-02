Start werkzaamheden Station Arnhem Velperpoort

De werkzaamheden rondom station Arnhem Velperpoort starten op 17 februari 2020. Het station wordt ingrijpend verbeterd; ProRail verbreedt de perrons, installeert liften en maakt de trap naar perron 1 breder. Hierdoor is het Arnhemse station straks veel beter toegankelijk voor alle gebruikers.

Aannemer Van Spijker Infrabouw BV uit Meppel voert onder andere de volgende werkzaamheden uit in de buurt van de Sonsbeeksingel:

Inrichten van het bouwterrein (plaatsen hekken en bouwketen) in de ‘spoordijk’ van de Sonsbeeksingel

Gedeeltelijk ontmantelen van de bestaande trap naar het perron aan de zijde van de Sonsbeeksingel en het plaatsen van een tijdelijke trap naar het perron

Aanvoeren bouwmaterialen en bouwmaterieel zoals machines e.d.

Aantrekkelijk stationsgebied

De gemeente Arnhem heeft al geïnvesteerd in het gebied rond het station. Zo is er nieuwe bestrating aangebracht aan zowel de noord- als de zuidzijde van het station. Met het opknappen van de omgeving wordt de (sociale) veiligheid verbeterd en wordt het stationsgebied klaargemaakt voor de toekomst. Na de verbouwing zal ook station Arnhem Velperpoort weer goed in de omgeving passen.

Wat nog meer?

Velperpoort gaat er flink op vooruit qua liften en trappen. Maar we doen nog meer: er komt nieuw, duurzaam stationsmeubilair, zoals houten bankjes. Daarnaast krijgt het station duurzame ledverlichting. Deze lampen worden in de avonduren gedimd wanneer er geen reizigers op het station zijn. De perrons van station Velperpoort worden opgehoogd, zodat het in- en uitstappen gemakkelijker wordt. Ook de wachtruimtes en het spoor richting Arnhem Centraal worden aangepakt. Dit alles met behoud van de architectonische kwaliteit.

ProRail informeert reizigers en omwonenden

De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. Alle omwonenden hebben een brief van ProRail ontvangen over de inhoud van de werkzaamheden. De meeste werkzaamheden vinden in de zomer van 2020 plaats. Omwonenden en reizigers worden ruim van te voren geïnformeerd wanneer de werkzaamheden invloed hebben op het treinverkeer. Voor meer informatie, afbeeldingen en updates, zie www.prorail.nl/projecten/station-arnhem-velperpoort

