Willow Mae neemt je mee op Liefdestour

Op vrijdag 14 februari organiseert zangeres en storyteller Willow Mae in de Koepelkerk in Arnhem een Valentijnsevent voor een liefdevol leven.

Ga op een liefdevolle ontdekkingsreis met Willow Mae

Willow Mae is een vrouw met een missie om de wereld een stukje mooier te maken. Ze wil mensen inspireren en begeleiden om een liefdevol leven, in al haar facetten, te realiseren. Daarom creëert zij samen met lokale ondernemers een muzikale beleving met een knus liefdesmarktje in de prachtige Koepelkerk. Maak een reis langs muziek en spoken word, en producten en diensten die jou en je (liefdes)geluk voor ogen hebben. Aan het einde van de avond ga je naar huis met nieuwe inspiratie en moed, verbinding met jezelf, je eventuele partner en de andere mensen om je heen om de liefde in al haar vertoningen te laten bloeien.

Zoektocht en verlangen naar de ultieme liefde

Tijdens de Liefdestour speelt Willow Mae, samen met haar kwintet, de muziek van haar debuutalbum ‘Song of Songs’ welke in 2019 op CD uitkwam en in 2020 digitaal en als Bookazine verschijnt. Op ‘Song of Songs’ neemt Willow Mae je mee in haar zoektocht en verlangen naar de ultieme liefde.

Deelnemende ondernemers op het Liefdesmarktje

Ivenes Braam, Coaching en Biodanza

Decozzi, Albert Ziëck kunstenaar

Hartstreling, De Tantrische Relatie, coaching voor (echt)paren

Amen Design met haar lifestyleproducten, boek en kleding.

Pro life zorgverzekeringen met hun relatiespel en -avonden.

Praktische informatie

Datum: 14 februari 2020

Locatie: Koepelkerk

Adres: Jansplein 60, 6811 GD Arnhem

Aanvang: 19.30 uur

Toegangsprijs: € 18,- inclusief welkomstdrankje

Kaarververkoop via: www.willowmaemusic.nl

Wil je meehelpen als vrijwilliger, check dan: https://willowmaemusic.nl/vrijwilligers-gezocht/

—-

Willow Mae’s Liefdestour wordt mede mogelijk gemaakt door Vanbinnenuit , Wincx, created for creators en Pro-life zorgverzekeringen.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties