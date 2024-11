Wisselende successen volleybalteams Aetos, Nuovo en LIVO

De regionale volleybalteams waren de afgelopen twee weken minder goed op dreef. We kunnen nu al concluderen dat het voor een aantal teams een opgave gaat worden om aan het einde van het seizoen aan de goede kant van de streep te eindigen.

Aetos mannen

De mannen van Aetos moesten in de 2e divisie B in het hoge Noorden aantreden tegen AVC ’69 uit Akkrum. Het team kwam erg goed uit de startblokken en won de eerste set met 25-21. AVC ’69, een directe concurrent in de strijd om lijfsbehoud, tapte vervolgens uit een ander vaatje. Drie sets lieten de Groningse mannen het Arnhemse team kansloos. Met het behaalde puntje verdubbelde Aetos wel het puntentotaal tot 2. Natuurlijk is nog van alles mogelijk, maar het wordt wel tijd om wedstrijden te gaan winnen. Wellicht dat het succesvolle nachtelijk verblijf in Groningen voor de ommekeer gaat zorgen.

Aetos vrouwen

De vrouwen van Aetos behaalden in de Promotieklasse E op de maandagavond tegen Gemini 2 uit Elst een mooie 3-1 overwinning. Door dit resultaat staan de vrouwen in de promotieklasse na Pegasus en Trivos op een mooie derde plaats.

Nuovo vrouwen

In Doorwerth speelden zowel de vrouwen als de mannen van Nuovo een vijfsetter. De vrouwen verloren hun wedstrijd in de derde divisie C een beetje ongelukkig tegen Rivo Rijssen 3 met 2-3. In de tweede (26-28) en beslissende vijfde set (13-15) liet men geboden kansen om tot setwinst te komen liggen. Met 7 punten uit vijf wedstrijden staan de vrouwen net onder de streep.

Nuovo mannen

De mannen van Nuovo speelden in de derde divisie C een gewonnen 3-2 wedstrijd tegen de Nijmeegse studenten van Heyendaal. Heyendaal trad met maar zes spelers aan en moest daardoor noodgedwongen met een fantasieformatie spelen, maar won wel twee sets. Achteraf een gemiste kans voor de mannen van Nuovo-trainer Julianne van den Berg om meer punten binnen te halen. Maar met een 15-13 winst in de beslissende vijfde set had het ook andersom kunnen zijn, temeer daar ook Nuovo een aantal spelers moest missen.. Toch zal het beter moeten om nog een paar plaatsjes op de ranglijst te stijgen.

LIVO vrouwen

De vrouwen van LIVO uit Duiven/Westervoort komen even niet meer tot winst. In Wijchen werd tegen het jeugdige team van Trivos 2 met 3-1 verloren. Dit verlies was een beetje onnodig. Na winst in de tweede set, waarin ze de stand na een hopeloze start gelijk trokken, verloor men de derde set met 25-23. In plaats van een voorsprong, kwam men onnodig op achterstand. In de vierde set kon het team van Luuk van den Borden zich niet meer opladen: 25-15 verlies. Door tweemaal met 3-1 te verliezen heeft het team de eerste plaats in de derde divisie C moeten overdragen aan titelfavoriet Pegasus 2. Met de wedstrijd tegen het zwakke Avior 2 voor de boeg kan het er echter volgende week alweer heel anders uitzien.

LIVO mannen

De mannen van LIVO speelden in hun derde divisie A een kansloze wedstrijd tegen Apollo 8 uit Borne. Apollo, dat het afgelopen seizoen niet mocht promoveren had het alleen in de eerste set moeilijk. Deze wist men ternauwernood met 26-24 te winnen. De mannen van LIVO trainer Mark van Ovost wisten daarna geen vuist meer te maken: met 21, 12 en 13 setpunten werden de sets verloren. De mannen uit Duiven/Westervoort staan momenteel op een derde plaats maar hebben als enige ploeg al 6 wedstrijden gespeeld. Komend weekend kan men zich tegen het laag geklasseerde Vips Bardot 2 revancheren.

(Tekst: Marinus Wouterse)

