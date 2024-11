Zet HCM Heren 1 de zegereeks voort?

HCM Heren 1 heeft zondag 10 november in de eerste klasse B van de hockeycompetitie de stadsderby tegen Upward met 4-3 gewonnen, mede dankzij drie doelpunten van Gijs van den Pol (foto) en één van Floris van Alken. HCM is nu al vier wedstrijden achter elkaar ongeslagen.

HCM kruipt mede door deze resultaten omhoog en is inmiddels een goede middenmoter geworden.

Koploper

Het zou natuurlijk een enorme stunt zijn wanneer de club uit Malburgen zondag 17 november aanstaande ook koploper Spandersbosch kan verslaan. Coach Pepijn van Schooten over het komende duel: “Wij hebben vorige week tegen Upward laten zien dat wij met heel weinig kansen toch kunnen scoren. Wij zijn enorm effectief de laatste wedstrijden. Dat geeft goede hoop voor zondag.” HCM kruipt mede door deze resultaten omhoog en is inmiddels een goede middenmoter.

Upward

De heren van Upward moesten na de nederlaag hun wonden likken. Coach Daan Jongejan: “We speelden een bizar slechte wedstrijd en hebben daarom verdiend verloren. De paar kansen die er waren, werden benut door Pepijn Veen, Matthijs Kuiken en Caleb Ferreira. We blijven echter strijdvaardig en zondag tegen USHC uit Utrecht hoop ik dat we draad weer oppakken. Ik ben ook blij wanneer HCM gaat stunten bij Spandersbosch,” aldus Jongejan, bij wie toch teleurstelling doorklinkt in zijn stem. Zijn team is vastberaden de ongeslagen thuisstatus te behouden. Het duel tegen USHC begint zondag om 14.45 uur.

(Foto: Bas de Leeuw, tekst: Pim Schouten)

