Zomer in Arnhem: op vakantie in de leukste stad van Nederland

We zitten in een coronawereld waardoor dit jaar anders loopt dan we in januari dachten. Een van de gevolgen van de corona-crisis is dat veel mensen dit jaar niet op vakantie gaan. In plaats van Ibiza wordt het dit jaar Achtertuinesië. Maar dat is geen probleem als je in Arnhem woont. Je kunt dit jaar op vakantie in de leukste stad van Nederland.

Om Arnhemmers te helpen met hun vakantieplannen, is dit weekend de website ’t Grune Hert gelanceerd. Op deze website vind je een grote hoeveelheid arrangementen die je deze zomer in Arnhem kunt doen.

De modeontwerpers in het Modekwartier geven je deze zomer een kijkje achter de schermen door middel van verschillende fashion-tours. Zo is er bijvoorbeeld de High Fashion Tour die langs drie high fashion ontwerpers voert.

De ontwerpers laten zien hoe high fashion tot stand komt. Wat drijft hen? Hoe maken ze draagbare én duurzame mode? Deelnemende ontwerpers zijn onder andere Irvinx, Mirte Engelhard, Clau-D, Bedtime for Bonzo en Elsien Gringhuis.

Binnentuinen Spijkerkwartier

Je hebt misschien weleens gehoord van de binnentuinen in het Spijkerkwartier. Maar heb je ze weleens bezocht? Verscholen achter de statige gevels in de wijk liggen prachtige binnentuinen die allemaal een eigen karakter hebben.

In de Watertuin in de Parkstraat vind je libellen, salamanders en kikkers bij de vijvers die hier tussen de planten en struiken zijn aangelegd. De Ecologische tuin in de Prins Hendrikstraat is een heuvelachtige tuin die vol staat met inheemse planten. De Achtertuin is een rustige en stille plek waar vlinders en bijen rond de vele rijkbloeiende planten vliegen. Als je hier op een bankje zit, is de stad ver weg.

Je kunt in de wijk een Vakantie Puzzeltocht doen waarmee je ook op andere plekken komt die je waarschijnlijk niet kent.

Naast een breed scala aan arrangementen biedt ‘reisbureau’ ’t Grune Hert ook wandelroutes, workshops, een Arnhemse bucketlist en zijn er tientallen tips voor uitjes in de stad die je gratis kunt doen.

Een fietsroute langs de vele kunstwerken die in Arnhem op straat staan voert je langs beelden die onderdeel waren van de Sonsbeek beeldententoonstellingen. Tijdens een bezoek aan de natuurlijke speelplaats Immerloo kun je met een houten trekpontje naar de overkant. Via een app kun je een luistertocht volgen die langs verschillende plekken voert waar je meer hoort over de Slag om Arnhem.

“Je kunt via ’t Grune Hert je eigen stad echt herontdekken. Het aanbod varieert van vogels spotten in park Lingezegen tot een workshop leerbewerken in het Modekwartier”, zegt Marian van Hooij, Regisseur Citymarketing.

Verschillende Arnhemmers werden gevraagd om een ode aan Arnhem te brengen onder het motto ‘Lief Arnhem’. Wat maakt Arnhem zo bijzonder voor onder andere onze burgemeester Ahmed Marcouch, stadsdichter Jesse Laport, directeur Burgers’ Zoo Alex van Hooff, zanger Joey Hartkamp of organisator van ome Joop’s Tour Marcel Legerstee? Je leest het op ’t Grune Hert.

Om uit de ‘liefdesbrief van burgemeester Marcouch te citeren:

“Er blijft nog zoveel te ontdekken. Ik blijf nieuwsgierig. Geen Londen of Parijs. Jij bent zo jezelf en als niemand anders.Lief Arnhem, je bent vooral uniek.”

