Zorgt Oost-Arnhem in duel met Groen Geel voor de ommekeer?

De korfballers van Oost-Arnhem wachten ook na vier wedstrijden nog steeds op de eerste overwinning. In de Korfbal League 2 liep de formatie van coach Edwin Bouman afgelopen zaterdag tegen een enorme zeperd op. In sporthal Valkenhuizen bleek het bezoekers TOP uit Sassenheim een paar maatjes te groot: 9-27 (3-15).

Het gevolg is dat Oost-Arnhem na vier wedstrijden met slechts 1 punt op de voorlaatste plaats staat. Alleen in de eerste wedstrijd, uit tegen Fiks, hield Oost-Arnhem de tegenstander op een gelijkspel: 21-21. Daarna volgden nederlagen tegen Mid-Fryslãn (26-30, thuis) en Dalto (17-15, uit).

Moet Oost-Arnhem al wanhopen? Integendeel, want koploper Dalto is met 8 punten uit 4 duels als enige ploeg nog zonder verliespunten en het Sassenheimse TOP is na twee winstpartijen en twee gelijke spelen de nummer twee op de ranglijst met 6 punten uit 4 wedstrijden. Met 5 punten uit 4 duels bekleedt Mid-Fryslãn de vierde plaats.

Oost-Arnhem heeft, zoals het nu lijkt, al wat topploegen ontmoet en juist tegen Mid-Fryslãn en Dalto deed de brigade van coach Edwin Bouman niet nauwelijks onder voor de tegenstander. “Tegen Mid-Fryslãn ging het gelijk op en waren de laatste tien minuten niet goed en bij Dalto stond het vijf minuten voor tijd zelfs nog 14-14. Maar in de slotfases worden de wedstrijden beslist”, sprak Bouman.

Dat was echter niet het geval in het duel met TOP, vorige week zaterdag. Na een snelle 1-6 achterstand was het duel bij rust al beslist in het voordeel van de bezoekers uit Sassenheim: 3-15. Bouman: “Voor het eerst dit seizoen zijn we helemaal weggespeeld en de 9-27 eindstand was niet eens geflatteerd.”

Zaterdagavond in Wormer kan Oost-Arnhem tegen Groen Geel laten zien dat de forse nederlaag tegen TOP een negatieve uitschieter is geweest. Een gemakkelijke klus zal het voor de Arnhemse ploeg echter niet worden. Groen Geel opende het seizoen bij TOP Sassenheim met een gelijkspel (19-19), verloor vervolgens thuis van Fiks (19-20), maar pakte in de laatste twee wedstrijden weer 3 punten. Bij Mid-Fryslãn speelde Groen Geel gelijk (24-24), vorige week zaterdag was TOP Arnemuiden geen partij voor de Noord-Hollandse ploeg: 26-13.

Na het duel met Groen Geel speelt Oost-Arnhem in 2024 nog twee wedstrijden, beide thuis. Op zaterdag 14 december komt het nog puntloze TOP Arnemuiden op bezoek (aanvang 17.30 uur) en een week later is Oost-Arnhem in sporthal Valkenhuizen gastheer van gastheer van het Eindhovense DSC (aanvang 17.30 uur).

Foto: Coach Edwin Bouman van Oost-Arnhem geeft zijn ploeg aanwijzingen. (Foto: Marco Spelten), tekst: Han Dreuning

KORFBAL LEAGUE 2

Stand

Dalto 4-8

TOP (S) 4-6

AWDTV 4-6

Mid-Fryslãn 4-5

Fiks 4-4

Groen Geel 4-4

DSC 4-3

Deetos 4-3

Oost-Arnhem 4-1

TOP (A) 4-0

Programma

Zaterdag 7 december

Fiks – AWDTV

TOP (A) -Dalto

Groen Geel – Oost-Arnhem (19.00 uur)

Mid-Fryslãn – Deetos

TOP (S) – DSC

