Boze bewoners Alteveer-Cranevelt na parkeerbijeenkomst: kritiek op afwezigheid Rijnstate

ARNHEM – Een informatiebijeenkomst van de gemeente Arnhem over mogelijk betaald en vergunningparkeren in Alteveer en ’t Cranevelt heeft dinsdagavond tot boosheid geleid onder bewoners en ondernemers. De bijeenkomst vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum en trok volgens aanwezigen een grote opkomst uit de wijk.

De onvrede richtte zich vooral op de afwezigheid van ziekenhuis Rijnstate. Veel bewoners zien het ziekenhuis als een belangrijke oorzaak van de parkeerdruk in de omliggende straten. Volgens wijkgroep Alteveer/Cranevelt stond Rijnstate volgens de uitnodiging van de gemeente op de lijst van aanwezigen, maar verscheen het ziekenhuis uiteindelijk niet bij de bijeenkomst.

Foto: Rebin Maref (VVD)

Parkeerdruk rond ziekenhuis

De discussie over parkeren in de wijk speelt al langere tijd. Bewoners geven aan dat bezoekers van Rijnstate regelmatig hun auto in de woonstraten parkeren. Volgens hen wijken veel bezoekers uit naar de wijk omdat parkeren bij het ziekenhuis zelf relatief duur is.

Na klachten uit de wijk onderzoekt de gemeente of maatregelen nodig zijn. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de invoering van betaald parkeren of vergunningparkeren in delen van Alteveer en ’t Cranevelt.

Uitspraken wethouder

Tijdens de bijeenkomst sprak wethouder Nermina Kundić (D66) over de ontwikkelingen rond Rijnstate. Volgens aanwezigen gaf zij aan dat het ziekenhuis plannen heeft om verder uit te breiden. Daarbij zou uitbreiding niet automatisch gepaard gaan met extra parkeerplaatsen op het eigen terrein.

Een opmerking van de wethouder dat Arnhemmers blij mogen zijn met een ziekenhuis in de stad en dat daar ook overlast bij kan horen, viel volgens aanwezigen bij een deel van het publiek verkeerd.

Ook verkeersambtenaar Hans van Vliet van de gemeente Arnhem was aanwezig. Hij gaf aan dat de parkeerdruk in de wijk eerst verder onderzocht zal worden. Daarna wil de gemeente met een selectie van bewoners in gesprek gaan over mogelijke maatregelen.

Protesthandtekeningen

Tijdens de avond werden ruim 200 handtekeningen overhandigd aan wethouder Kundić. De handtekeningen zijn volgens de wijkgroep de afgelopen dagen verzameld door bewoners en ondernemers uit de wijk, onder meer via woonwinkel Te Gek Wonen op het winkelplein.

Bewoners kijken zelf naar parkeersituatie

Na de bijeenkomst besloten enkele bewoners zelf te kijken hoe de parkeersituatie rond het ziekenhuis in de praktijk verloopt. Volgens de wijkgroep Alteveer/Cranevelt gingen zij onder meer vroeg in de ochtend kijken in de Mahlerstraat, direct achter het Rijnstate ziekenhuis.

Daar zagen zij volgens eigen zeggen automobilisten hun auto parkeren in de straat en vervolgens te voet richting het ziekenhuis vertrekken. Later op de ochtend zou de straat volgens bewoners volledig vol staan met geparkeerde auto’s. Ook bij de parkeergarage van Rijnstate zou het woensdagmiddag opnieuw druk zijn geweest. Volgens bewoners stond er een rij auto’s op de toegangsweg terwijl de garage al vol was.

VVD kritisch op plannen

Ook politiek wordt gereageerd op de situatie. De Arnhemse VVD stelt dat bewoners eerder al duidelijk hebben gemaakt geen betaald parkeren in de wijk te willen. Volgens de partij kiest het college van GroenLinks, D66 en Arnhem Centraal voor de verkeerde volgorde door eerst te besluiten dat betaald parkeren mogelijk wordt ingevoerd en pas daarna onderzoek te doen en gesprekken met bewoners te voeren.

De VVD vindt dat de parkeerdruk rond Rijnstate vooral samen met het ziekenhuis moet worden aangepakt, in plaats van de oplossing in de woonwijk te zoeken.