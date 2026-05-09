Burgemeester Ahmed Marcouch en dijkgraaf Hein Pieper openen feestelijk de vernieuwde Rijnkade in Arnhem

ARNHEM – De vernieuwde Rijnkade in Arnhem is zaterdag officieel en feestelijk geopend door burgemeester Ahmed Marcouch en dijkgraaf Hein Pieper. Daarmee kwam een einde aan een jarenlange herinrichting en versterking van de kade langs de Rijn. Op en rond de Rijnkade kwamen zaterdag veel bezoekers samen voor de opening van het vernieuwde gebied. De middag begon met muziek, dans en waterkunst in de Jansbeek. Ook verzorgde Studio26 een dansoptreden op de kade en werd er taart uitgedeeld aan bezoekers.

Dansoptreden van Studio26

De Rijnkade is de afgelopen jaren niet alleen vernieuwd, maar ook versterkt als waterkering. Volgens Waterschap Rijn en IJssel

was dat nodig omdat Arnhem in de toekomst vaker te maken krijgt met hogere waterstanden door klimaatverandering. Over een lengte van ruim een kilometer zijn de dijk, kade, trappen en hellingen aangepakt. Daarbij is ook meer ruimte gemaakt voor wandelen, horeca en verblijf aan het water.

Tijdens de feestelijke opening konden bezoekers deelnemen aan rondleidingen over de geschiedenis van het gebied, een fototentoonstelling bekijken en een historisch schip bezoeken. Ook waren er demonstraties met elektrische machines die gebruikt zijn bij de duurzame herontwikkeling van de kade.

Met de opening is de Rijnkade weer volledig teruggegeven aan de stad. Cruiseschepen liggen inmiddels opnieuw aan de Arnhemse kade en ook de Sint Jansbeek stroomt weer zichtbaar richting de Rijn.