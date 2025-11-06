ChristenUnie Arnhem: gezinnen draaien op voor forse stijging afvalstoffenheffing

ARNHEM – De afvalstoffenheffing in Arnhem stijgt in 2026 fors. Gezinnen betalen ruim € 75 extra, een verhoging van ongeveer 21%. De ChristenUnie noemt de stijging buitensporig en onrechtvaardig, zeker nu veel inwoners moeite hebben om rond te komen. De partij diende voorstellen in om de lasten eerlijker te verdelen, maar het college houdt vast aan de verhoging.

Fractievolger Dirk Malda reageert fel: “Gezinnen mogen niet de dupe worden. Arnhemmers betalen al genoeg. Een stijging van 75 euro per huishouden is niet te verantwoorden. We zien dat juist gezinnen en mensen met een krappe beurs hierdoor hard worden geraakt, terwijl de gemeente andere keuzes had kunnen maken.”

Wat er verandert in 2026

Vanaf 1 januari 2026 stijgt de afvalstoffenheffing met ruim € 75 voor meerpersoonshuishoudens. Op dit moment betalen inwoners € 273,72 per jaar voor eenpersoonshuishoudens en € 364,92 voor gezinnen. De verhoging komt door hogere kosten voor inzameling en verwerking, die de gemeente doorberekent aan inwoners.

De ChristenUnie vindt dat het gemeentebestuur te weinig doet om die stijging af te remmen. Volgens Malda laat wethouder Paul Smeulders (GroenLinks) “de lastenstijging onverminderd doorgaan” en negeert het college alternatieven.

Waarom de rekening oploopt

De hogere heffing komt door stijgende verwerkingsprijzen, investeringen in inzamel- en beheersmaatregelen (zoals toegangscontrole op ondergrondse containers) en het besluit om de afvalbegroting vrijwel volledig kostendekkend te maken. Daardoor nemen de gemeentelijke opbrengsten uit de heffing in 2026 verder toe.

Alternatieven genegeerd

De ChristenUnie stelde voor de stijging te dempen en meer te investeren in afvalpreventie en hergebruik. Ook wil de partij dat de gemeente onderzoekt hoe producenten en vervuilers financieel kunnen worden aangesproken in plaats van huishoudens.

Malda: “Het is teleurstellend dat de wethouder wel oog heeft voor de draagkracht van inwoners, maar dit niet in deze keuzes laat terugkomen. De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen.”

De partij kondigt aan het onderwerp opnieuw aan te kaarten bij de behandeling van de begroting. “We laten dit niet los,” zegt Malda. “Arnhemmers verdienen een gemeente die verstandig omgaat met geld en luistert naar de zorgen van haar inwoners.”