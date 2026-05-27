De OV-chipkaart gaat verdwijnen: hier kunnen Arnhemmers terecht met vragen

ARNHEM – Reizen met de bus of trein verandert de komende tijd stap voor stap. Het bekende systeem van de OV-chipkaart gaat verdwijnen en maakt plaats voor OVpay, waarbij reizigers kunnen in- en uitchecken met hun betaalpas, smartphone of een nieuwe OV-pas. Voor Arnhemmers die vragen hebben over die overstap worden begin juni twee gratis inloopspreekuren georganiseerd in Rozet.

Tijdens de spreekuren kunnen bezoekers terecht bij zogenoemde OV-ambassadeurs. Zij geven uitleg over de nieuwe manier van reizen, helpen bij het kiezen van abonnementen en ondersteunen mensen die moeite hebben met het aanvragen of gebruiken van de nieuwe OV-pas.

De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor mensen die merken dat hun huidige OV-chipkaart binnenkort verloopt of die onzeker zijn over de overstap naar het nieuwe systeem. Hoewel OVpay al langer in gebruik is bij trein, bus en tram, blijkt in de praktijk dat vooral oudere reizigers soms behoefte hebben aan extra uitleg over digitaal betalen en reizen met een betaalpas of telefoon.

Wat is OVpay?

OVpay werd de afgelopen jaren landelijk ingevoerd als opvolger van de OV-chipkaart. Reizigers kunnen daarbij direct in- en uitchecken met een contactloze betaalpas, creditcard of smartphone. Daarnaast is er een speciale OV-pas beschikbaar voor mensen die liever geen bankpas gebruiken of recht hebben op bepaalde abonnementen en kortingsproducten.

OV-inloopspreekuur in Rozet

De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 juni van 14.00 tot 15.30 uur in Rozet in het centrum van Arnhem. Een tweede spreekuur volgt op vrijdag 12 juni van 14.00 tot 15.30 uur bij Rozet Presikhaaf.

Volgens de organisatie kunnen bezoekers vrijblijvend binnenlopen. Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Naast de inloopmomenten is er ook dagelijks een telefonisch spreekuur waar reizigers vragen kunnen stellen aan een OV-ambassadeur. Je kan dagelijks met een OV-ambassadeur bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10, op de volgende tijdstippen:

Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur

Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Meer informatie over de spreekuren en OVpay is te vinden via Ervaar het OV