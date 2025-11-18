Documentaire Mijn Arnhem donderdag in première

De documentaire Mijn Arnhem, met een hoofdrol voor Estavana Polman en Theo Janssen, gaat donderdag 20 november in première. Schrijver en journalist Marcel Rözer trekt in de film op met twee van Arnhems grootste sporticonen. De documentaire is onderdeel van het Sport en Film Festival in het Rembrandt Theater. Naast Mijn Arnhem gaat ook Rözers tweede documentaire Olympische Dromen in première. Daarin volgt hij vier Papendal-talenten — Abigail Noruwa, Boris van Hunnik, Julie Beurskens en Sanne Konijnenberg — tijdens hun weg richting de Olympische Spelen van 2028. “Het zijn adolescenten die hun weg zoeken in een harde wereld,” zegt Rözer.

Waar Arnhem sport en film viert

Op donderdag 20 en vrijdag 21 november komt het Rembrandt Theater tot leven. Sportbedrijf Arnhem presenteert een tweedaags programma vol Arnhemse verhalen, premières en ontmoetingen. “Sport geeft je power, film geeft je perspectief,” zegt festivaldirecteur Pim Nip. “Dit festival daagt je uit, inspireert en zet je in beweging.”

Wielercafé, clinics en activiteiten

Wielerliefhebbers kunnen terecht bij het Wielercafé RETO, met oud-profrenster Roxane Knetemann. Samen met wielervereniging RETO Arnhem spreekt zij over voeding, mentale weerbaarheid en de liefde voor de fiets. Het festival draait daarnaast om beweging. Bezoekers kunnen deelnemen aan sportclinics, workshops en demonstraties onder begeleiding van Arnhemse professionals.

Ook wordt de documentaire GOUD vertoond. Deze film volgt veertig jongeren uit Arnhem-Oost die via het TeamNL Huis Scholarship de kans kregen om te leren, te groeien en aanwezig te zijn tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

Meer informatie is te vinden op www.sportenfilmfestival.nl