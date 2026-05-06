Dubbel genieten in Sonsbeek: concerten keren terug op het Sonsbeekvlot

ARNHEM – De Sonsbeekconcerten keren dit jaar terug in Park Sonsbeek. Onder de naam Sonsbeek Dubbel staan er op maandag 25 mei en zondag 5 juli twee muzikale middagen op het programma bij Brasserie De Boerderij. Tussen 12.00 en 15.45 uur treden op beide dagen telkens twee ensembles op.

De Vlotconcerten, ook bekend als Promenadeconcerten, zijn al meer dan veertig jaar een zomerse traditie in het Arnhemse stadspark. Organisator Jan-Joris Heling kiest dit jaar opnieuw voor een dubbele opzet, waarbij per middag twee orkesten of ensembles optreden. Daarmee krijgen bezoekers een mix van blaasmuziek, jazz en bigbandmuziek te horen.

Op Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, openen de Isseltaler Musikanten uit Rheden en de Leidenschaft Kapelle uit Leiden de concertreeks. De Isseltaler Musikanten brengen onder leiding van Cyrille van Poucke Böhmische blaasmuziek. De kapel bestaat sinds 1977 en is sterk geworteld in de Egerländer traditie, met muziek van onder meer Ernst Mosch und seine Egerländer Musikanten.

De Leidenschaft Kapelle bestaat uit negen jonge muzikanten die eveneens de Egerländer blaasmuziek omarmen. De groep speelt polka’s, walsen en marsen in klassieke, moderne en Böhmische stijl, vaak in eigen arrangementen.

Op zondag 5 juli krijgt Sonsbeek Dubbel een andere muzikale kleur. Dan staan de Blue Bridge Bigband en het Somewhere Saxophone Quartet op het Sonsbeekvlot, beide afkomstig uit Arnhem.

Blue Bridge Bigband speelt onder leiding van dirigent Nico Gerhards een repertoire met jazz, swing, latin en ballads. De bigband bestaat uit twintig muzikanten en wordt aangevuld met een zangeres en een zanger.

Het Somewhere Saxophone Quartet bestaat uit vier saxofonisten uit de regio Arnhem. Hun repertoire vertrekt vanuit de jazz, maar waaiert uit naar muziek van onder anderen Oliver Nelson, Thelonious Monk, Astor Piazzolla, Stevie Wonder en Leonard Bernstein. Ook filmmuziek en Nederlandstalige klassiekers kunnen voorbijkomen.

De concerten vinden plaats op het Sonsbeekvlot bij Brasserie De Boerderij aan de Parkweg 2 in Arnhem. Beide middagen duren van 12.00 tot 15.45 uur. Meer informatie staat op de Facebook- en Instagrampagina’s van Sonsbeekconcerten.