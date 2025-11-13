Eindelijk een fietsbrug over de Rijn

ARNHEM – Arnhem krijgt eindelijk haar langverwachte fietsbrug over de Rijn aan de westkant van de stad. De plannen voor een fietsbrug naast het spoor dateren uit het begin van deze eeuw toen de eerste bewoners in Schuytgraaf kwamen wonen. Destijds was er geen geld beschikbaar, maar met de rijksbijdrage van 65 miljoen euro voor het VeluweWaalPad komt de brug nu daadwerkelijk dichterbij.

Het VeluweWaalPad met in de rode cirkel de locatie van de fietsbrug.

Rijksbijdrage voor VeluweWaalPad

De regio Arnhem Nijmegen ontvangt 65 miljoen euro van het Rijk voor de aanleg van de fietsbrug. De brug wordt onderdeel van het VeluweWaalPad, een comfortabele, snelle en veilige fietsroute die woon en werklocaties aan de westzijde van Arnhem en Nijmegen met elkaar verbindt. Daarmee moet de regio bereikbaar blijven, zowel nu als in de toekomst.

Steeds meer inwoners op de fiets

Volgens wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundic sluit deze investering goed aan bij de manier waarop inwoners zich steeds vaker verplaatsen. Zij benadrukt dat “steeds meer mensen gewoon de fiets pakken” en noemt het VeluweWaalPad “een goed alternatief voor de auto”. Ze wijst erop dat fietsen “gezond, duurzaam en vaak sneller” is en dat het pad woon en werkplekken “op fietsafstand” met elkaar verbindt. Daardoor, zegt ze, wordt het dagelijks fietsen eenvoudiger, wat volgens haar “zorgt voor minder files, schonere lucht en een prettige leefomgeving”. Zo wordt “duurzaam reizen voor iedereen bereikbaar”.

Samenwerking in een groeiende regio

Ook gedeputeerde mobiliteit Klaas Ruitenberg onderstreept dat de regio deze stap samen moet zetten. Hij wijst erop dat “de Groene Metropoolregio groeit” en dat daarom “onze bereikbaarheid op orde moet zijn”. Door te investeren in doorfietsroutes zoals het VeluweWaalPad blijft de fiets volgens hem “een aantrekkelijke optie voor reizigers”, omdat “iedereen die op de fiets stapt, niet in de file staat”. Hij noemt het “heel fijn dat het Rijk hierin meedoet”.

Fietsbrug naast de bestaande spoorbrug

Een opvallend onderdeel van het VeluweWaalPad is de nieuwe fietsbrug die naast de bestaande spoorbrug over de Rijn komt te liggen. In het voorjaar van 2025 tekenden de Groene Metropoolregio, de provincie Gelderland en de betrokken gemeenten een samenwerkingsovereenkomst om de snelle fietsroute te realiseren. Dankzij de rijksbijdrage kan deze cruciale verbinding nu worden uitgevoerd. De brug moet het mogelijk maken om snel en veilig per fiets de rivier over te steken en vormt een belangrijke schakel binnen het netwerk van snelle fietsroutes.

Bouwen op bewezen succes

Het VeluweWaalPad is een samenwerking tussen de gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard en Nijmegen, de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland. De regio werkt al langer aan duurzame mobiliteit en beschikt over succesvolle voorbeelden zoals het RijnWaalpad, waar sinds de opening het aantal fietsers bijna is verdubbeld. Kundic verwacht dat het VeluweWaalPad een vergelijkbaar effect zal hebben, omdat “meer dan de helft van de autoritten tussen Arnhem en Nijmegen ook heel goed met de fiets kan worden gedaan”. “Tel uit je winst”, aldus de wethouder.