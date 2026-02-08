Extinction Rebellion en Partij voor de Dieren houden klimaatdemonstratie in Arnhem

ARNHEM – Actiegroep Extinction Rebellion en Partij voor de Dieren Arnhem houden zondag 15 februari een klimaatdemonstratie bij de Blauwe Golven in Arnhem. Onder de aanwezigen zijn raadsleden en wethouder Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. De demonstratie staat in het teken van de rol van oceaanstromingen in het wereldwijde klimaatsysteem. Volgens de organisatoren vormt de verzwakking van de Golfstroom een groeiend risico voor het klimaat in West-Europa en daarmee ook voor Nederland.

Wetenschappelijke zorgen over oceaanstromingen

Een van de sprekers tijdens de demonstratie is klimaatwetenschapper René van Westen, die onderzoek doet naar veranderingen in de Atlantische oceaanstromingen. Ook Milieudefensie is bij de demonstratie betrokken en levert een bijdrage. Na de toespraken volgt een protestmars richting het Watermuseum aan de Zijpendaalseweg, waar een brief wordt overhandigd met het verzoek om aandacht te besteden aan dit onderwerp in een toekomstige expositie.

Wetenschappers benadrukken dat oceaanstromingen een cruciale rol spelen bij het reguleren van het klimaat. Ze transporteren warmte van de tropen naar het noorden en zorgen mede voor het relatief milde klimaat in West-Europa. Door de opwarming van het zeewater en de toevoer van zoet smeltwater uit poolgebieden raakt dit systeem uit balans. Metingen laten zien dat de stroming al is verzwakt. Een volledige instorting wordt door veel onderzoekers niet op korte termijn verwacht, maar een sterke afname kan wel leiden tot extremere weersomstandigheden, zoals koudere winters, langdurige droogte en hevigere neerslag. Ook veranderingen in de zeespiegel langs de Noordzee worden genoemd.

Arnhem en de Golfstroom

Arnhem kent, anders dan veel andere Nederlandse steden, duidelijke hoogteverschillen. De stad ligt deels op de Veluwse stuwwal, waardoor regenwater bij hevige buien snel van hoger gelegen wijken naar lager gelegen delen stroomt. Bij korte, intense neerslag kan dit leiden tot extra wateroverlast, omdat riolen en afwateringssystemen in korte tijd grote hoeveelheden water moeten verwerken. Wetenschappers waarschuwen dat een sterke verzwakking of instorting van de Golfstroom kan leiden tot extremere neerslagpatronen, met langere droge periodes afgewisseld door hevige buien. Door de hoogteverschillen in de stad kunnen zulke weersomstandigheden in Arnhem een zwaardere impact hebben dan in meer vlakke Nederlandse steden.

Politiek en actie

In de overwegend linkse Arnhemse gemeenteraad is klimaatbeleid een terugkerend onderwerp. De samenwerking met Extinction Rebellion, een actiegroep die bekendstaat om zichtbare en soms confronterende acties, kan daarbij op uiteenlopende reacties rekenen.

